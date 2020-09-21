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LVMH MOËT HENNESSY - LOUIS VUITTON SE

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LA JUSTICE DU DELAWARE ANNONCE QU'ELLE VA ACCEPTER LA DEMANDE DE TIFFANY DE STATUER EN URGENCE DANS LA BATAILLE JURIDIQUE QUI L'OPPOSE À LVMH SUR LE PROJET DE RACHAT À $16 MDS AVEC CERTAINES MODIFICATIONS

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21/09/2020 | 22:22

LA JUSTICE DU DELAWARE ANNONCE QU'ELLE VA ACCEPTER LA DEMANDE DE TIFFANY DE STATUER EN URGENCE DANS LA BATAILLE JURIDIQUE QUI L'OPPOSE À LVMH SUR LE PROJET DE RACHAT À $16 MDS AVEC CERTAINES MODIFICATIONS

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Données financières
CA 2020 45 649 M 53 658 M -
Résultat net 2020 4 208 M 4 946 M -
Dette nette 2020 16 270 M 19 124 M -
PER 2020 51,3x
Rendement 2020 1,10%
Capitalisation 199 Mrd 234 Mrd -
VE / CA 2020 4,72x
VE / CA 2021 3,92x
Nbr Employés 163 309
Flottant 51,8%
Graphique LVMH MOËT HENNESSY - LOUIS VUITTON SE
Durée : Période :
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE : Graphique analyse technique LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique LVMH MOËT HENNESSY - LOUIS VUITTON SE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 27
Objectif de cours Moyen 425,74 €
Dernier Cours de Cloture 413,85 €
Ecart / Objectif Haut 20,8%
Ecart / Objectif Moyen 2,87%
Ecart / Objectif Bas -35,0%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Bernard Arnault Chairman & Chief Executive Officer
Antonio Federico Belloni Group Managing Director & Director
Jean-Jacques Guiony Chief Financial Officer
Delphine Arnault-Gancia Director
Antoine Arnault Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
LVMH MOËT HENNESSY - LOUIS VUITTON SE-0.08%247 141
LULULEMON ATHLETICA INC.27.23%38 411
VF CORPORATION-27.62%28 105
LI NING COMPANY LIMITED50.96%11 816
MONCLER S.P.A.-8.91%10 946
COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY-10.92%5 904
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+33 (0)4 78 30 41 42
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