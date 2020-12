LVMH · 18 décembre 2020 « L'Émission Engagée » : retour sur une année riche d'engagements solidaires pour le groupe LVMH

Le 17 décembre dernier, LVMH a organisé « L'Émission Engagée », déclinaison digitale de son traditionnel Dîner des Maisons Engagées. Malgré le contexte, le Groupe a tenu à maintenir ce rendez-vous annuel qui célèbre depuis 2011 son engagement social et solidaire en y associant tous ses acteurs : ses Maisons, ses collaborateurs et ses partenaires associatifs. Pendant cette soirée, LVMH et ses Maisons ont confirmé leur soutien financier à la lutte contre la drépanocytose et à l'initiative « À Table Les Soignants ». Retour en images sur les engagements de LVMH en 2020 : Diffusée sur une plateforme numérique accessible à tous les collaborateurs de LVMH, « L'Émission Engagée » a célébré la force de leur engagement tout au long de l'année. En écho à la mobilisation du Groupe, chacun s'est mobilisé que ce soit pour produire et distribuer du gel hydroalcoolique pour lutter contre la propagation de la Covid-19, ou pour faire vivre et amplifier tous les partenariats solidaires de longue date de LVMH. « Malgré les circonstances particulières de 2020, il n'a jamais été question de renoncer ni à nos valeurs de solidarité et de générosité, bien au contraire, ni au fait de les célébrer. Il nous a fallu nous réinventer et être créatifs. C'est l'un des maîtres-mots de cette année ; et je tiens à saluer l'engagement sans faille de nos collaborateurs qui ont fait preuve d'une remarquable mobilisation », explique Chantal Gaemperle, Directeur Ressources humaines et Synergies du groupe LVMH.

© Martin Colombet

Pour la 8e année consécutive, LVMH a soutenu l'hôpital Robert-Debré (AP-HP) et les équipes du Professeur Baruchel et du Docteur Benkerrou, en charge de la recherche contre la drépanocytose, pour contribuer aux soins apportés aux enfants touchés par cette maladie génétique héréditaire. Si les progrès scientifiques sont incontestables, cette maladie encore incurable touche cinq millions de personnes, dont 250 000 nouveaux nés, chaque année.

© Martin Colombet

Présentée par Marie Drucker et animée par David Abiker, de Radio Classique, « L'Émission Engagée » a salué les actions et engagements solidaires pris partout dans le monde à travers des témoignages poignants de collaborateurs. D'autres grandes causes ont également été mises à l'honneur comme l'initiative « À Table Les Soignants », lancée en juin dernier par LVMH Hôtel Management avec Arnaud Donckele, chef du restaurant trois fois étoilé La Vague d'Or de l'hôtel Cheval Blanc Saint-Tropez, et bientôt chef du restaurant gastronomique de Cheval Blanc Paris, en signe de reconnaissance envers l'ensemble du personnel hospitalier mobilisé pendant la crise de la Covid-19.

© Martin Colombet

Portée par de nombreux restaurateurs, « À Table Les Soignants ! » vise à fédérer ces derniers pour offrir un repas pour deux aux soignants. Pendant « L'Émission Engagée », à l'occasion d'un challenge entre Arnaud Donckele et son chef pâtissier, Maxime Frédéric, les collaborateurs de LVMH se sont mobilisés afin d'apporter leur soutien à cette opération, suivie d'un don de la part du Groupe.

© Martin Colombet

Sur le plateau, des collaborateurs engagés ont également témoigné de leurs actions en 2020 et de leur engagement. Véronique Goyat, mécanicienne modèle chez Louis Vuitton, a fait le récit de son accompagnement de jeunes couturiers amateurs pour le défilé « Cultures et Création », lancé il y a 10 ans par le groupe LVMH et organisé en collaboration avec les villes de Montfermeil et Clichy-sous-Bois. Mei Espinasse, conseillère beauté chez Benefit Cosmetics, a raconté sa participation à la campagne « Bold is Beautiful », qui chaque année, permet de récolter des fonds pour des associations œuvrant pour les femmes, « Belle et Bien » et « Force Femmes ».

© Martin Colombet

Anne-Laure Guillepain, chargée de planification pour Moët & Chandon, a partagé son expérience d'accompagnement de collaborateurs handicapés au sein du « Réseau Correspondants Handicap », qui se développe de plus en plus dans les Maisons du Groupe. Enfin, Renaud Verrier, technicien pilote pour LVMH Recherche, a raconté comment il a dû fabriquer en urgence du gel hydroalcoolique pour faire face à la crise sanitaire mondiale. Un véritable challenge technique et humain !

© Martin Colombet

L'association « Save the Children », soutenue par Bvlgari et son Président Jean-Christophe Babin, a évoqué l'action de la Maison au Liban, frappé par une terrible explosion au port de Beyrouth en août dernier.

© Martin Colombet

En écho au mouvement « Black Lives Matter » aux États-Unis, George-Axelle Broussillon, Vice-President of Diversity & Inclusion chez Sephora US, Corey Smith, Vice-President of Diversity & Inclusion pour LVMH North America, et Olivier Théophile, Directeur Responsabilité Sociale de LVMH, ont échangé sur le plateau pour offrir un éclairage sur l'engagement du Groupe et de ses Maisons, en ce qui concerne les questions de diversité et d'inclusion, ainsi que le soutien à toutes les communautés, comme l'illustre le « 15% Pledge » signé par Sephora aux Etats-Unis.

© Martin Colombet

Enfin, dans le cadre du partenariat entre LVMH et l'association « Nos Quartiers ont des Talents », que le Groupe soutient depuis 10 ans, et dont les collaborateurs des Maisons sont devenus des parrains et marraines pour accompagner les jeunes diplômés issus de milieux défavorisés, sur la route semée d'embuches du premier emploi, Marine Stephanopoli, chef de produit pour la Maison Chaumet, et sa filleule, Mélissa Darras, chargée de communication et marketing chez Mercier, ont témoigné, entourées par le co-fondateur et président de l'association, Yazid Chir.

© Martin Colombet

Avec cette 8e édition digitale du Dîner des Maisons engagées, « À Table Les Soignants » a reçu un don de 20 000 euros de la part de LVMH. Pour l'Hôpital Robert Debré, ce sont 200 000 euros qui ont été récoltés auprès des Maisons du Groupe, ce qui porte à près d'1,3 millions d'euros la somme versée depuis le début de ce partenariat en 2011. Par ailleurs, l'ensemble des Maisons de LVMH basées aux Etats-Unis (LVMH Inc.) a fait un don de 16 000 dollars au programme de la Croix Rouge US pour la lutte contre la drépanocytose. « L'Émission Engagée » a été un moment de partage mais également de convivialité avec la prestation musicale des artistes Yseult et Patrick Bruel. Une belle manière d'animer cette soirée et de clore cette année d'engagements solidaires pour le groupe LVMH.