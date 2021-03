LVMH · 18 mars 2021 Fashion Week Femme Automne-Hiver 2021/2022 : les Maisons LVMH réinventent le défilé

La Fashion Week parisienne et les Maisons du Groupe nous surprennent à nouveau en proposant de nouveaux formats pour nous présenter leur vision du vestiaire féminin à l'occasion des défilés automne-hiver 2021/2022. Elles se réinventent pour nous offrir une garde-robe généreuse et positive à l'image de leur vision pour l'avenir. Cette saison est à nouveau une démonstration de savoir-faire et d'excellence.

Patou : la vie en rose

Pour l'automne-hiver 2021/2022, le créateur Guillaume Henry a imaginé un univers poétique dans lequel il nous fait découvrir un jardin d'hiver composé de silhouettes colorées et fleuries. Un vent de liberté provenant des seventies anime les créations aux matières recyclées et pensées telles des fleurs composant le bouquet flamboyant qu'est la collection de la Maison Patou. Guillaume Henry propose une mode élégante et toujours en mouvement avec des pièces imposantes et tout en volume. Elles s'adaptent à nos envies, s'attachent, se détachent, se superposent pour créer de nouvelles compositions pop. Des silhouettes versatiles pour une mode libre.

Loewe : « Le défilé Loewe est annulé »

Jonathan Anderson propose un nouveau format inédit pour présenter la nouvelle collection Loewe femme automne-hiver 2021/2022. Le créateur réinvente le défilé en proposant un journal papier titré « Le défilé Loewe est annulé » pour lequel il a fait appel aux services de la romancière américaine Danielle Steel. Cet objet conçu comme un savant mélange de mode et de culture est un véritable témoin de la période actuelle. Une mode qu'il veut hédoniste et basée sur la thérapie par les couleurs, créant ainsi une collection électrique aux couleurs vibrantes associées à des imprimés géométriques pour un résultat architectural. Le confort est à nouveau à l'honneur avec des courbes arrondies et des jeux de drapés. Jonathan Anderson nous offre une collection joyeuse et généreuse.

Dior : un conte de fée moderne

Pour sa nouvelle collection, Maria Grazia Chiuri nous fait pénétrer dans une bulle où ni le temps ni l'espace n'auraient leur place. Dior nous plonge dans un univers onirique tout droit sorti d'un conte de fée et quel lieu plus adéquat que la galerie des glaces du Château de Versailles pour accueillir le défilé de la maison. Et si la créatrice reprend les codes iconiques de Dior avec l'incontournable noir, cette saison le rouge s'impose comme la couleur du moment. Les robes du soir colorées et vaporeuses érigent les femmes en véritable princesses des temps modernes sans pour autant oublier le monde de l'enfance avec le retour des plastrons en broderie anglaise. La collection automne-hiver 2021/2022 met à l'honneur la sensibilité féminine alliant parfaitement magie, souvenir et maturité.

Givenchy : le vestiaire identitaire

Le Givenchy imaginé par Matthew Williams est un mélange étonnant de confort, de protection et d'intimité. Le directeur artistique qui a pris ses fonctions durant la crise sanitaire, reflète au travers de sa collection l'intensité de l'année passée. Mêlant élégance et extravagance, les silhouettes proposées relatent une tension entre deux mondes. Une direction micro/macro opposant volumes extravagants et échancrures, une approche architecturale du tailoring pour un style urbain et le travail de matières enveloppantes et rassurantes mettent en avant une envie de liberté de mouvement et de libération du corps. Matthew Williams nous propose un défilé dramaturgique à la hauteur de cette collection automne-hiver 2021/2022.

Louis Vuitton : le voyage multifacette

C'est dans les allées vides du Louvre que Nicolas Ghesquière a choisi de présenter sa nouvelle collection féminine automne-hiver 2021/2022. Au rythme des titres du duo Daft Punk, Louis Vuitton nous embarque pour un voyage extraordinaire. Cette collection est particulière du fait de la collaboration de la maison avec l'atelier italien Fornasetti. Le créateur imagine une collection libre et audacieuse reprenant l'univers visuel distinctif de Fornasetti. Des silhouettes colorées, jouant avec les volumes mêlées aux motifs antiques dessinés par Fornasetti, nous offrent un subtil mélange de modernité intemporelle et d'histoire. Ce vestiaire proposé par Louis Vuitton est à la fois une conquête du corps, du cœur et de l'esprit.

