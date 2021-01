LVMH · 24 janvier 2021 Journée internationale de l'éducation : LVMH et ses Maisons continuent à œuvrer pour une éducation inclusive et équitable

A l'occasion de la journée internationale de l'éducation proclamée par les Nations Unies afin de célébrer le rôle de l'éducation pour la paix et le développement, le Groupe LVMH souhaite rappeler la place particulière qu'occupe cet enjeu dans ses engagements sociétaux et ceux des Maisons.

A travers le monde, LVMH s'engage à donner accès à l'enseignement supérieur à tous les élèves, quelles que soient leurs origines familiales, sociales et culturelles.

Lancé dans 6 pays en Europe et ouvert à plus de 45 écoles et universités, le programme INSIDE LVMH permet aux étudiants des écoles partenaires et aux stagiaires des Maisons du groupe LVMH d'approfondir leur compréhension des Métiers et des Carrières au sein de l'industrie du Luxe. Grâce à des témoignages vidéo exclusifs de Managers de LVMH, ce programme offre une immersion au cœur des 5 champs d'expertise du Groupe : Design et Création, Brand Management, Supply Chain et Manufacturing, Transformation digitale & Entrepreneuriat et Client Excellence.

En Europe, L'Institut des Métiers d'Excellence LVMH est un programme de formation professionnelle en alternance qui permet au Groupe d'assurer la transmission de ses savoir-faire dans les métiers de l'artisanat, de la création et de la vente auprès des jeunes générations dont il développe ainsi l'employabilité. Depuis sa création en 2014, plus de 900 apprentis ont intégré l'IME en France, en Suisse, en Italie et en Espagne, en partenariat avec des écoles renommées dans leurs disciplines respectives.

En France, en 2020, le Groupe a poursuivi son partenariat avec les villes de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil, villes de banlieue parisienne aux populations jeunes et cosmopolites. Porté par une ambition commune d'excellence, ce partenariat contribue à faciliter l'insertion de jeunes issus de quartiers défavorisés et la cohésion sociale. Il déploie toute une palette d'actions : stages 'découverte de l'entreprise' offerts à 108 collégiens en 2020, visites des Maisons du Groupe, soutien à la recherche d'emploi, etc. À titre d'exemple, le salon national présentant les offres de poste en alternance de l'Institut des Métiers d'Excellence s'est déroulé une nouvelle fois à Clichy-sous-Bois, le 4 février. Il a attiré plus de 1 000 visiteurs.

LVMH parraine aussi le 'Défilé Cultures et Création' de Montfermeil qui met en exergue les talents créatifs du territoire. Le Groupe forme les jeunes en amont dans le cadre de Master Classes et organise des rencontres avec les créateurs et artisans. Il décerne un « Prix RSE Jeune Talent LVMH » lors du défilé qui donne la possibilité à de jeunes passionnés par la création, mais éloignés de l'univers de la mode, de se faire reconnaître. Depuis le début du programme, plusieurs d'entre eux ont intégré les Maisons en alternance avec une formation à l'École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. La lauréate 2013 a été embauchée à l'atelier Haute Couture de la Maison Christian Dior.

Aux États-Unis, le Groupe s'engage également auprès des étudiants, en particulier ceux issus des communautés défavorisées des villes de New York et Miami. Des « Live Chats », autrement dit des échanges sur les opportunités de carrière, rassemblent des jeunes et des collaborateurs du Groupe. En 2020, plus de 2 500 jeunes ont participé à 20 sessions. Cinq d'entre elles étaient organisées en partenariat avec les associations United Way of NYC et Honey Shine qui accompagnent dans leur parcours scolaire les étudiants à risques, dont les familles ont aussi été les plus impactées par la pandémie COVID-19.

En lien avec la vision du Groupe, les Maisons tissent de nombreux partenariats avec les écoles à proximité de leurs sites ou plus lointaines.

Bvlgari soutient depuis 2009 l'association Save the Children pour venir en aide aux enfants en difficulté à travers le monde, principalement en leur donnant accès à l'éducation. Au fil de ces 12 ans d'engagement, plus de 1,5 million d'enfants ont pu se construire un avenir meilleur. Près de 80 millions d'euros ont été récoltés et 300 personnalités ont apporté leur soutien aux actions mises en œuvre depuis le début du partenariat.

Depuis sa création en 2017, le programme de mentorat Women@Dior n'a cessé d'étendre son champ d'action pour accompagner les jeunes femmes dans leur carrière. L'objectif de ce programme est d'inspirer des étudiantes issues d'écoles et d'universités partenaires de Dior et du groupe LVMH grâce à l'accompagnement de mentors collaborateurs de la Maison de couture. En 2017, Women@Dior comptait 60 mentorées originaires de sept pays. En 2020 le programme en comptait 400 parmi treize pays et est allé encore plus loin en lançant une nouvelle plateforme de formation en ligne ouverte à 500 étudiants à travers le monde, intitulée « Women Leadership & Sustainability ».

[Link]

Aux Etats-Unis, le programme historique Hennessy Fellows en partenariat avec le Thurgood Marshall College Fund (TMCF), propose une aide financière et des expériences sur mesure (formation en ligne, camp d'entraînement immersif, réseautage…) aux étudiants diplômés les plus performants inscrits dans des universités et collèges historiquement noirs (HBCU) ou des institutions à prédominance noire (PBI), dont les études couvrent une variété de disciplines allant des arts libéraux aux sciences et à l'ingénierie.

[Link]

En 2020, Acqua di Parma a lancé sa campagne #SupportOurFuture destinée à soutenir cinq associations œuvrant pour l'éducation des jeunes en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie et au Royaume-Uni. A cet effet, la Maison reversera 100 % des recettes nettes des ventes de la dernière collection « Colonia Futura » réalisées sur son site sur le mois de décembre.