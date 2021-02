LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : · 10 février 2021 Les talents de répondent aux questions les plus fréquemment posées par des étudiants du monde entier

Afin de maintenir une relation de proximité avec les étudiants et de continuer à les inspirer en transmettant son expertise et savoir-faire, tout particulièrement à une époque complexe, LVMH a lancé en janvier 2021 une campagne inédite à travers l'ensemble de ses réseaux sociaux pour leur donner l'opportunité de poser leurs questions sur tout ce qu'ils souhaiteraient savoir sur la vie d'entreprise au sein du Groupe, afin de leur permettre de mieux se projeter dans l'univers professionnel.

Plusieurs centaines de questions ont été remontées par d'étudiants autour du globe, notamment en Europe, aux Etats-Unis et en Chine.

Pour y répondre, qui de mieux que nos talents LVMH à travers le monde ?

Afin de répondre aux étudiants et diplômés et leur donner un regard authentique du quotidien chez LVMH, le Groupe a donné la parole à 17 de ses collaborateurs, ayant entre 2 ans et 5 ans d'expérience professionnelle, exerçant une palette de métiers au sein du Groupe ou de ses Maisons : du Marketing aux Ressources Humaines, en passant par les Opérations, l'IT, le Design ou encore le Retail.

Parmi les questions les plus fréquemment posées « Pourquoi LVMH est un bon endroit où démarrer sa carrière ? ». Découvrez en image les témoignages de Marie, Scott, Valérie-Anne, Youri et Francesca basés en Europe, de Brandon, Andrea, Maureen, Erin, Randy et Georgina aux Etats-Unis, mais aussi d'Adam, Linus, Shirley, Alice, Ronnie et Kelsey en Chine: https://www.youtube.com/watch?v=qN75aBGVQAI&t=16s

Ils expriment leurs perceptions, leurs ambitions, leur passion. Via des expériences uniques et singulières, ils racontent comment au sein du Groupe LVMH ils se sentent supportés et inspirés pour contribuer à des missions impactâtes qui façonnent le futur de notre industrie.