LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : 14 décembre 2020 Pour clore sa LVMH Climate Week, le Groupe met à l'honneur les performances environnementales de ses magasins

Du 8 au 11 décembre 2020, le Groupe a organisé sa première Climate Week digitale. L'objectif de cet événement inédit : accroître la sensibilisation de ses collaborateurs basés dans le monde entier au réchauffement climatique et au rôle que LVMH a à jouer dans la lutte pour la limitation et la prévention de ses effets. A l'issue d'un cycle de 12 conférences animées par de nombreux invités, dont plusieurs Directeurs Artistiques, des dirigeants du Groupe et des collaborateurs de ses Maisons, la LVMH Climate Week s'est achevée avec un focus sur les solutions mises en œuvre par les équipes Retail des Maisons du Groupe pour améliorer les performances environnementales de leurs magasins.

Depuis 25 ans, la Direction de l'EnvironnementdeLVMH accompagne les Maisons du Groupe afin de réduire au maximum leur empreinte environnementale, à travers de nombreuses initiatives.

L'éclairage est un des principaux postes de consommation énergétique de LVMH. 70 % de sesémissions de gaz à effet de serre proviennent de sesmagasins. Face à ce constat, le premier levier de progrès utilisé est l'éclairage LED. Il permet de diminuer de 30 %, en moyenne,la consommationd'électricité par rapport à un éclairage traditionneltout en apportant qualité et fiabilité à la lumière.

Les Maisons de LVMH se mobilisent pour augmenter d'année en année le pourcentage de mètres carrés éclairés en LED dans leurs boutiques. Elles sont soutenues dans leur démarche par le fonds carbone interne, et par le programme LVMH Lighting. Ce service,qui accompagne les Maisons de différentes manières (sessions de formation pour les architectes, système de référencement des fournisseurs les plus novateurs, animation de groupes de réflexion…), est l'un des piliers du programme LIFE in Stores. Au-delà de l'éclairage, il soutient les Maisons du Groupesur toutes les sources de la performance environnementale : isolation, climatisation, chauffage, qualité de l'air intérieur, gestion des chantiers mais aussi écoconception.

L'amélioration des performances énergétiques des espaces de vente est depuis longtemps une priorité pour le Groupe. C'est la raison pour laquelle LVMH a créé en 2016 les LIFE in Stores Awards. Plus qu'une remise de prix, ilsont pour objectif de constituer un guide d'améliorations continues pour l'ensemble des Maisons du Groupe et une source d'inspiration.

A l'issue de la LVMH ClimateWeek, les Life in Stores Awards ont récompensé les initiatives les plus vertueuses et innovantes pour améliorer les performances environnementales des boutiques du Groupe. Ces prix, désormais labelliséspar une agence indépendante, ont été remis à septlauréats :

-EnvelopeDesignet Gestion énergétique:Louis Vuitton, Florence

-Eclairage et architecture d'intérieur : Bvlgari, Milan Montenapoleone

-Qualité de l'air intérieur: Loro Piana, Munich

-Maintenance : Berluti, Paris Saint-Honoré

-Progression (catégorie spéciale) : Christian Dior

« C'est en co-créantles solutions, en favorisant leur adoption effective par le plus grand nombre que les choses peuvent avancer. Nos collaborateurs l'ont démontré de nouveau, ils souhaitent s'impliquer et, surtout, ils souhaitent agir. Dans un Groupe comme le nôtre, il n'y a pas d'un côté les experts de l'environnement et de l'autre le business 'as usual'. La 'Sustainability' est partout, elle appartient donc à toutes et tous », a rappeléHélène Valade, Directrice du Développement Environnement du Groupe.