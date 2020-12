LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : · 8 décembre 2020 A l'occasion des cinq ans de l'Accord de Paris, mobilise l'ensemble de ses collaborateurs pour le coup d'envoi de sa nouvelle stratégie environnementale

Cinq ans après l'Accord de Paris, le Groupe organise la LVMH Climate Week. Une semaine d'échanges proposée à ses 160 000 collaborateurs pour partager les lignes de force de LIFE 360 (LVMH Initiatives For the Environment), qui deviendra sa nouvelle boussole environnementale pour les 3, 6 et 10 années à venir, et encourager chacun à être acteur du changement autour d'un seul mot d'ordre : « Be The Change ».

Le réchauffement climatique est l'affaire de tous. Parce que son activité dépend de la nature et qu'il est le leader mondial du luxe, LVMH est très directement concerné par cet enjeu et se doit d'être un acteur exemplaire dans la limitation et la prévention de ses effets. Alors que les objectifs qu'il s'était fixés à horizon 2020 sur le sujet du climat dans le cadre de sa politique LIFE 2020 ont été atteints, LVMH souhaite poursuivre et amplifier ses actions. Cette mobilisation est naturelle pour un Groupe dont le modèle repose sur la qualité et la durabilité des produits et sur une production locale qui met en œuvre des savoir-faire d'exception.

La LVMH Climate Week réunira virtuellement du 8 au 11 décembre 2020 les 160 000 collaborateurs du Groupe autour d'un appel à l'action : « Be The Change ». Au cours d'un cycle de 12 conférences, de nombreux invités, dont plusieurs Directeurs Artistiques, des dirigeants et des collaborateurs des Maisons, proposeront des solutions concrètes pour faire de chacun l'acteur d'un luxe durable.

« L'ampleur de la mobilisation du Groupe et de ses collaborateurs témoigne de la place stratégique qu'occupe ce sujet au quotidien chez LVMH. Il nous fallait envoyer un signal extrêmement fort pour franchir avec succès ce nouveau cap que l'urgence climatique nous impose. Un cap volontariste et vertueux car nous savons mieux qu'aucune autre entreprise quelle force naît de l'innovation et de la créativité. Demain, cette créativité sera vertueuse ou elle ne sera pas. J'ai toute confiance dans l'engagement sincère et profond de chacun de nos collaborateurs pour relever ensemble ce défi », déclare Antoine Arnault, Image et Environnement, LVMH.