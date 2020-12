LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : La valeur du jour à Paris LVMH va pouvoir finaliser le rachat de TIFFANY

© AOF 2020

Le cours de l'action LVMH reste quasi-stable pour cette dernière séance de 2020. Le titre ne progresse en effet que de 0,08% à 513,50 euros, alors qu'hier après-midi, les actionnaires de Tiffany, au cours d’une assemblée extraordinaire, ont approuvé à une très large majorité le projet de rachat du joaillier américain par le géant du luxe français. Le prix de 131,5 dollars par action, proposé le 29 octobre dernier, a donc été retenu, contre 135 dollars initialement proposés. LVMH a précisé dans un communiqué ce matin que l'opération serait finalisée le 7 janvier 2021.Les deux groupe sont restés en conflit durant plusieurs mois cette année, allant même jusqu'à s'intenter des procédures judiciaires mutuelles. LVMH, inquiet de la mauvaise gestion de Tiffany et des conséquences de la crise du covid-19 sur ses résultats, ayant fait chuter le cours de son action, a un temps songé à annuler l'opération. De son côté, l'américain a saisi la justice du Delaware pour forcer le groupe de Bernard Arnault à honorer ses engagements.Toutes les poursuites ont finalement été abandonnées en octobre, lorsque LVMH et Tiffany ont signé un nouvel accord réduisant le montant de l'offre de rachat. Les autres principes contenus dans le contrat de fusion sont, eux, demeurés inchangés.Les derniers résultats trimestriels de Tiffany, publiés en août dernier, ont montré que le groupe avait dépassé les attentes des analystes en terme de bénéfice, mais raté le consensus sur les ventes. Son titre a reculé de 1,7% depuis le 1er janvier. Quant à LVMH, bien que l'action ait grimpé de plus de 23% cette année, ses ventes à périmètre comparable au troisième trimestre ont reculé de 7 % sur un an.