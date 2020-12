LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Les actionnaires de Tiffany & Co. approuvent l'accord modifié de fusion conclu avec LVMH

Les actionnaires de Tiffany & Co. approuvent l'accord modifié de fusion conclu avec LVMH

Paris, le 31 décembre 2020

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE ("LVMH"), leader mondial du luxe, annoncent que les actionnaires de Tiffany & Co. (NYSE: TIF) ("Tiffany") ont voté à une très large majorité en faveur de l'accord modifié de fusion annoncé le 29 octobre 2020, relatif au projet d'acquisition de Tiffany par LVMH, lors d'une assemblée extraordinaire de Tiffany qui s'est tenue hier.

La finalisation de l'opération est prévue jeudi 7 janvier 2021.

LVMH

