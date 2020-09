LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Lettre aux Actionnaires - Août 2020 (e-accessible)

LETTRE AUX ACTIONNAIRES

AOÛT 2020

BONNE RÉSISTANCE DE LVMH AU PREMIER SEMESTRE 2020

M. Bernard Arnault, Président-Directeur Général de LVMH, a déclaré : « LVMH a fait preuve au premier semestre 2020 d'une résistance exceptionnelle face à la grave crise sanitaire que le monde traverse. Nos Maisons ont témoigné d'une agilité remarquable pour mettre en place des mesures d'adaptation de leurs coûts et accélérer le développement des ventes en ligne. Tandis que des signes vigoureux de reprise de l'activité se font sentir depuis le mois de juin, nous restons très vigilants pour le reste de l'année. Nous demeurons animés par une vision de long terme,

Le premier semestre 2020 a été marqué par :

- une bonne résistance, en particulier des plus grandes marques, dans un environnement économique perturbé par la crise sanitaire ;

- la priorité absolue donnée à la santé et à la sécurité de nos employés et de nos clients ;

- un soutien direct à la lutte contre l'épidémie ;

- un impact de la crise sur l'évolution des ventes partout dans le monde, avec cependant une forte reprise au second trimestre en Chine ;

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, leader mondial des produits de haute qualité, réalise au premier semestre 2020 des ventes de 18,4 milliards d'euros, en recul de 27 %.

À périmètre et devises comparables, les ventes sont en baisse de 28 % par rapport à la même période de 2019. LVMH témoigne d'une bonne capacité de résistance dans un environnement économique fortement perturbé par la grave crise sanitaire ayant entraîné l'arrêt des voyages internationaux et la fermeture des boutiques et des sites de production du Groupe dans la plupart des pays durant plusieurs mois. La priorité du Groupe a été et demeure la sécurité de ses collaborateurs et de ses clients. Les équipes de LVMH ont témoigné d'un engagement fort pour faire face à cette situation sans précédent alors que des efforts d'adaptation à la conjoncture actuelle sont activement menés afin de contrôler les coûts et d'accroître la sélectivité des investissements.

Au second trimestre, les ventes sont en recul de 38 % à périmètre et devises comparables par rapport à la même période de 2019. Même si des signes encourageants de reprise sont observés en juin pour plusieurs activités du Groupe, les ventes sont en baisse sensible aux États-Unis et en Europe sur le trimestre. L'Asie connaît pour sa part une amélioration notoire des tendances, avec en particulier un fort rebond en Chine.

Le résultat opérationnel courant du premier semestre 2020 s'établit à 1 671 millions d'euros et fait ressortir une marge opérationnelle courante de 9 %. Les rentabilités de Louis Vuitton, Christian Dior et Moët Hennessy se maintiennent à un niveau élevé. Le résultat net part du Groupe s'élève pour sa part à 522 millions d'euros.

un profond sens des responsabilités et un engagement fort en faveur de la protection de l'environnement et en matière d'inclusion et de solidarité. Dans le contexte actuel, notre volonté sincère d'engagement et de progrès continu est encore plus présente. Grâce à la puissance de ses marques et à la réactivité de son organisation, nous sommes convaincus que LVMH est en excellente position pour profiter de la reprise qui, nous l'espérons, se confirmera au second semestre, et pour renforcer en 2020 son avance sur le marché mondial du luxe. »

- une accélération sensible des ventes en ligne, compensant en partie seulement l'effet sur les ventes de la fermeture des boutiques du Groupe sur plusieurs mois ;

- un déstockage des détaillants pour les Parfums & Cosmétiques et les Montres ;

- l'arrêt total des voyages internationaux, pénalisant fortement les activités de « travel retail » et hôtelières.

PERSPECTIVES 2020

Dans un contexte très perturbé, le Groupe maintiendra une stratégie centrée sur la préservation de la valeur de ses marques, en s'appuyant sur l'exceptionnelle qualité de ses produits et la réactivité des équipes. Dans les circonstances actuelles, le Groupe renforcera encore sa politique de maîtrise des coûts et de sélectivité des investissements. L'impact de l'épidémie sur les ventes et les résultats annuels ne peut être précisément évalué à ce stade, sans connaître le calendrier de retour à la normale dans les différentes zones d'implantation du Groupe. Après un second trimestre très affecté par la crise, on peut espérer que la reprise se matérialise graduellement au second semestre.

Notre politique exigeante de qualité pour toutes nos réalisations, le dynamisme et la créativité incomparable de nos équipes nous permettront de renforcer encore en 2020 l'avance du Groupe LVMH sur le marché mondial du luxe.

La date de clôture du projet d'acquisition de Tiffany & Co dépend de l'obtention des dernières autorisations réglementaires.

La décision de paiement d'un acompte sur le dividende sera débattue par le Conseil d'administration en octobre et annoncée, le cas échéant, à ce moment-là.

INDICATEURS FINANCIERS ET BOURSIERS

VENTES

18393 M€

-28 % (1)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT

1671 M€

-68 %

MARGE OPÉRATIONNELLE

9%

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

522 M€

-84 %

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

4 421 M€

-40 %

VARIATION

DE LA TRÉSORERIE ISSUE DES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION

850 M€

-80 %

RATIO DETTE FINANCIÈRE NETTE/ CAPITAUX PROPRES

21,9%

CAPITAUX PROPRES

37 532 M€

+6 %

L'ensemble de la documentation liée aux résultats semestriels 2020 est disponible sur le site Internetwww.lvmh.frdans la rubrique Actionnaires/Événements/Résultats.

(1) À structure et taux de change comparables.

En données publiées, l'évolution des ventes est de - 27 %, incluant un effet de change de +1 % et un effet périmètre quasi-nul.

LVMH EN BOURSE

Le premier semestre 2020 a été particulièrement marqué par la pandémie de Covid-19 dont les conséquences sanitaires et économiques ont grandement perturbé l'ensemble des marchés. Tour à tour, les grandes places boursières se sont ainsi fortement repliées, en Chine d'abord, puis en Europe, aux États-Unis et dans le reste du monde. Les mesures strictes de confinement adoptées dans une majorité de pays ont eu un impact considérable sur l'économie mondiale, qui a tourné au ralenti durant plusieurs semaines, certains secteurs étant totalement à l'arrêt.

Les plans de soutien massifs des États et des banques centrales ont toutefois permis de rassurer les investisseurs, créant un rebond des principaux indices tout aussi spectaculaire, rebond soutenu par la diminution de la propagation du virus puis la sortie de confinement. Cette reprise reste néanmoins fragile en l'absence de vaccin, le virus étant toujours actif dans de nombreux pays.

Les indices CAC 40 et Eurostoxx 50 terminent le semestre sur des variations de - 17 % et - 14 % respectivement alors que le Nasdaq progresse de + 12 %, soutenu par les valeurs technologiques. L'action LVMH, quant à elle, est en baisse de 6 % à 390,50 euros après avoir atteint son plus haut historique à 439,05 euros en séance le 17 janvier 2020. Avec une capitalisation boursière de 197 milliards d'euros à fin juin, LVMH est la première capitalisation de la Place de Paris.

Rendement total pour l'actionnaire

Un actionnaire de LVMH qui aurait investi 1 000 euros le 1er juillet 2015 se retrouverait au 30 juin 2020, sur la base d'un réinvestissement en actions des dividendes perçus, en possession d'un capital de 2 696 euros. En cinq ans, son investissement lui aurait ainsi offert un gain de 170 %, soit un rendement annuel moyen d'environ 22 %.

Évolution comparée du cours de l'action LVMH et du CAC 40 depuis le 3 juillet 2017

-- LVMH

-- CAC 40 rebasé

450 (en euros)

JASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJ

2017

2018

2019

2020

VINS ET SPIRITUEUX

BONNE RÉSISTANCE

AUX ÉTATS-UNIS ET REPRISE ENCOURAGEANTE EN CHINE

Dom Pérignon

L'activité Vins et Spiritueux voit ses ventes reculer de 23 % à périmètre et devises comparables au premier semestre 2020. Le résultat opérationnel courant est en baisse de 29 %.

VENTES

1 985 M€

Même si une amélioration récente est observée, la baisse des volumes est sensible au second trimestre, notamment pour l'activité Champagne. Après un début d'année soutenu par une anticipation des commandes de la part des distributeurs, les États-Unis font preuve d'une bonne résistance au second trimestre grâce au cognac Hennessy qui connaît un fort rebond en juin dans ce marché, tout comme en Chine. Le premier semestre voit l'intégration pour la première fois de Château d'Esclans et Château du Galoupet, acquisitions de 2019 qui renforcent la position de Moët Hennessy sur le marché porteur des vins rosés haut de gamme.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT

551 M€

-29 %

MARGE OPÉRATIONNELLE

27,7 %

(1) À structure et taux de change comparables.

En données publiées, l'évolution des ventes

MODE ET MAROQUINERIE

RÉSISTANCE REMARQUABLE DE LOUIS VUITTON

ET DE CHRISTIAN DIOR

Christian Dior Couture

Le groupe d'activités Mode et Maroquinerie enregistre une baisse de 24 % de ses ventes à périmètre et devises comparables au premier semestre 2020 dans un environnement marqué par la fermeture des boutiques dans plusieurs régions du monde. Une très forte reprise des ventes est enregistrée en Chine au second trimestre tandis qu'une amélioration progressive est observée depuis mai en Europe et aux États-Unis. La grande rigueur de gestion des marques a permis de limiter la baisse du résultat opérationnel courant à 46 %.

Louis Vuitton illustre plus que jamais sa force créative à travers ses nombreuses nouveautés. La Maison renforce son lien avec ses clients grâce à plusieurs initiatives digitales, et maintient sa rentabilité à un niveau exceptionnel. Christian Dior, qui fait preuve d'une résilience remarquable, vient d'inaugurer une nouvelle boutique rue Saint-Honoré à Paris. De nouvelles collections sont dévoilées en ligne à travers un portrait croisé avec un artiste ghanéen ayant inspiré la collection Homme Printemps-Été 2021, et un défilé Croisière 2021 à huis clos à Lecce en Italie, mettant à l'honneur le savoir-faire ancestral des artisans et artistes locaux. Les autres marques de mode poursuivent leur renforcement créatif pour profiter du retour progressif à la normale mais ont souffert davantage de la situation.

VENTES

7989 M€

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT

1769 M€

-46 %

MARGE OPÉRATIONNELLE

22,1 %

(1) À structure et taux de change comparables.

En données publiées, l'évolution des ventes est de -23 %.

PARFUMS ET COSMÉTIQUES

POURSUITE DES INNOVATIONS ET AVANCÉES RAPIDES

DES VENTES EN LIGNE

Guerlain

L'activité Parfums et Cosmétiques enregistre une baisse de 29 % de ses

VENTES

ventes à périmètre et devises comparables au premier semestre 2020. Le résultat opérationnel courant s'élève à (30) millions d'euros.

2304 M€

Les grandes marques font preuve d'une bonne résistance et d'une grande réactivité dans un secteur marqué par la baisse du maquillage, par la réduction du niveau de stocks chez les détaillants et par une forte progression des circuits de distribution parallèles à laquelle nos marques n'ont pas voulu participer. Les ventes en ligne connaissent une progression soutenue. Parfums Christian Dior maintient une forte dynamique d'innovation avec les lancements très prometteurs de Miss Dior Rose N'Roses et de la nouvelle version de Dior Homme ainsi que le succès du soin anti-âge Capture Totale. Guerlain poursuit le développement rapide de son soin grâce à Abeille Royale, qui célèbre ses 10 ans, et Orchidée Impériale. Les lignes emblématiques de Parfums Givenchy résistent bien. La marque de soin Fresh bénéficie d'une forte dynamique en Chine.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT

(30) M€

MARGE OPÉRATIONNELLE

-1,3 %

(1) À structure et taux de change comparables.

En données publiées, l'évolution des ventes

MONTRES ET JOAILLERIE

REBOND DE LA CHINE ET DÉVELOPPEMENT DE L'E-COMMERCE

Bvlgari

L'activité Montres et Joaillerie voit ses ventes baisser de 39 % à périmètre et devises comparables au premier semestre 2020. Le résultat opérationnel courant s'établit à (17) millions d'euros.

Confronté dès janvier à la chute du marché chinois, puis à la fermeture des autres marchés à partir de mi-mars, Bvlgari tire parti rapidement de la reprise en Chine au second trimestre. Après le lancement de la collection B.Zero1 Rock, la Maison dévoile une nouvelle ligne de haute joaillerie Barocko à travers une expérience de réalité augmentée. À l'issue d'un an de rénovation, Chaumet inaugure son adresse historique de la place Vendôme à Paris et renforce sa présence en Chine. Après un bon début d'année, TAG Heuer et Hublot ont été pénalisés par la baisse des commandes de la part des détaillants. La nouvelle montre connectée TAG Heuer, qui constitue une des innovations majeures du semestre, connaît un grand succès.

VENTES

1319 M€

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT

(17) M€

MARGE OPÉRATIONNELLE

-1,3 %

(1) À structure et taux de change comparables.

En données publiées, l'évolution des ventes est de -38 %.

DISTRIBUTION SÉLECTIVE

GAINS DE PARTS DE MARCHÉ DE SEPHORA ET FORT IMPACT DE L'ARRÊT DES VOYAGES INTERNATIONAUX SUR DFS

Sephora

Dans la Distribution sélective, les ventes sont en recul de 33 % à périmètre et devises comparables au premier semestre 2020. Le résultat opérationnel courant s'élève à (308) millions d'euros.

VENTES

4844 M€

Sephora a démontré une bonne capacité de résistance durant la crise sanitaire entraînant la fermeture de la quasi-totalité de ses boutiques dans le monde pendant près de deux mois. Sephora gagne des parts de marché dans ses principaux pays, illustrant son inventivité et l'efficacité de sa stratégie omnicanale. Les ventes en ligne enregistrent une très forte progression sur la période. DFS connait un recul significatif de son activité dans la plupart des destinations sous l'effet de l'arrêt des voyages internationaux. Une série de mesures de réduction des coûts a été entreprise. Sa stratégie digitale a renforcé la relation avec ses clients, notamment en Chine.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT

(308) M€

MARGE OPÉRATIONNELLE

-6,4 %

(1) À structure et taux de change comparables.

En données publiées, l'évolution des ventes

FOCUS

DES ENGAGEMENTS DANS LA DURÉE

À l'occasion de la parution des Rapports 2019 de Responsabilité Sociale et Environnementale, LVMH et ses Maisons réaffirment leur engagement en faveur de la protection de l'environnement et leur volonté de garantir une organisation inclusive, respectueux des individualités. Retour sur plusieurs initiatives majeures mises en œuvre.

PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ

«L'Hommeetlabiosphère».Telestlenomduprogramme scientifique intergouvernemental de l'UNESCO dont LVMH devient partenaire en 2019. Programme phare de l'UNESCOcrééen1971,«L'Hommeetlabiosphère»(MAB pour Man and the Biosphere) est un outil de coopération internationale dont les principaux objectifs sont de protéger la biodiversité et d'en traiter les aspects écologiques, sociaux et économiques. Le programme repose sur un vaste réseau d'acteurs et sur 701 réserves de biosphère réparties dans 124 pays, utilisées comme des terrains d'expérimentation. LVMH et ses Maisons vont s'appuyer sur ce réseau et sur l'expertise scientifique de l'UNESCO pour développer la mise en place de filières d'approvisionnement durable qui bénéficient socialement et économiquement aux populations impliquées.

L'obtention des certifications les plus exigeantes est un autre moyen d'œuvrer pour la biodiversité. Ainsi dans les Vins et Spiritueux, tous nos vignobles en Champagne seront sans herbicide en 2020. Moët Hennessy accompagne et soutient les viticulteurs partenaires volontaires. Un investissement de 20 millions d'euros sera réalisé dans un centre de recherche en Champagne en faveur de la viticulture durable. Une Université des Sols Vivants sera créée pour encourager l'innovation, le partage des connaissances et des meilleures pratiques.

CONTRIBUER À L'EFFORT CLIMATIQUE

En2019,l'objectifLIFE2020deréduirede25%lesémissions de CO2 liées aux consommations a été atteint. Pour ce faire, le Groupe a concentré en premier lieu ses efforts sur le profil environnemental de ses boutiques. Un véritable management énergétique des boutiques a été mis en place, soutenu par le recours aux techniques intelligentes de comptage qui permettent d'agir avec précision sur chacun des postes de consommation. L'éclairage LED est un bon levier d'amélioration puisqu'il permet de diminuer de 30 %, en moyenne, la consommation d'électricité, tout en apportant qualité et fiabilité à la lumière. À fin 2019, 60 % des surfaces des boutiques du Groupe étaient entièrement éclairées en LED.

CONJUGUER CIRCULARITÉ ET ÉTERNITÉ

Les Maisons du Groupe LVMH inventent la durabilité des produits selon trois dimensions : ils sont écoconçus et confectionnés dans le respect de la préciosité des matières naturelles ; chacun de leur composant est sélectionné avec soin en privilégiant la naturalité ; ils ont recours à des savoir-faire ancestraux et sont accompagnés de services dédiés pour une vie prolongée. Les Maisons s'inscrivent dans une trajectoire d'économie circulaire en favorisant la création de filières de collecte sélective et de recyclage spécifiques. Pour cela, CEDRE (Centre Environnemental de Déconditionnement et Recyclage Écologique) est un partenaire essentiel. En 2019, la plate-forme CEDRE a valorisé 62 % des déchets qui lui ont été livrés, grâce à leur revente à des centres de recyclage spécialisés. Initialement utilisée par quatre Maisons de Parfums et Cosmétiques, CEDRE travaille maintenant pour 11 Maisons et traite aussi les articles de mode et de maroquinerie, recyclant par exemple 100 % des matières naturelles comme le lin et le coton.

Accéder au Rapport 2019 de Responsabilité environnementale.

S'ENGAGER AUPRÈS DES TERRITOIRES ET DES COMMUNAUTÉS

En tant que leader, LVMH a de grandes responsabilités auprès de tous les territoires où il est implanté. Dans tous les pays où il est présent, le Groupe entretient ainsi des relations étroites avec ses parties prenantes et s'attache, au niveau local, à contribuer au vivier d'emplois, à la conservation de savoir-faire uniques et à la naissance ou renaissance de vocations. LVMH participe également à l'attractivité économique et touristique des régions en y soutenant par ses commandes un réseau de petites et moyennes entreprises d'excellence et en y préservant ou développant un patrimoine culturel d'exception.

LVMH incite par exemple ses Maisons à développer leurs relations avec les établissements du secteur protégé et adapté, qui permet à une personne connaissant une situation de handicap lourd, qu'elle soit définitive ou passagère, d'exercer une activité dans un milieu adapté à son handicap. Pour soutenir le secteur, le Groupe organise notamment le Salon Handicap, Emploi et Achats responsables ouvert au grand public, dont la quatrième édition a rassemblé 4 500 visiteurs. Le Groupe a noué par ailleurs un partenariat depuis neuf ans avec les villes de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil en Seine-Saint-Denis visant l'insertion de jeunes issus de quartiers défavorisés et contribuant ainsi à la cohésion sociale. Le Groupe parraine depuis 2011 le Défilé Cultures et Création de Montfermeil, qui met en lumière des talents créatifs éloignés de l'univers de la mode.

PÉRENNISER LES SAVOIR-FAIRE

LVMH est engagé dans la transmission des savoir-faire et dans le soutien à la création, avec l'objectif de préserver l'artisanat et de contribuer à l'enrichissement du patrimoine culturel. Les écoles du Groupe et de ses Maisons, l'apprentissage et l'accompagnement des jeunes créateurs sont des éléments essentiels de cet engagement.

Afin d'assurer la transmission des savoir-faire dans les métiers de l'artisanat, de la création et de la vente, LVMH a fondé en 2014 l'Institut des Métiers d'Excellence LVMH (IME), un programme de formation professionnelle à destination des jeunes générations, dont il développe ainsi l'employabilité. L'IME est aussi un pilier important de la politique du Groupe en matière d'apprentissage, désormais implanté en France, en Suisse, en Italie et en Espagne. Depuis sa création, 800 apprentis, dont 300 en 2019, ont bénéficié de ce dispositif. Les formations en alternance, conçues en partenariat avec 21 écoles et universités prestigieuses proposent un cursus alliant enseignement technique et théorique au sein de ces établissements, et expérience pratique au sein des Maisons du Groupe, via des contrats de professionnalisation rémunérés. En 2019, l'IME a construit huit nouveaux programmes de formation pour répondre aux besoins en compétences spécifiques de ses 35 Maisons partenaires.

RESPECTER LA SINGULARITÉ DE NOS COLLABORATEURS

Le Groupe est attaché à construire une organisation inclusive, respectueuse de la singularité de chaque collaborateur et de chaque candidat. Socle d'éthique commun du Groupe et de ses Maisons, le Code de conduite LVMH guide l'action de chacun et inclut notamment la lutte contre toute forme de discrimination liée au sexe, à l'origine ou à l'orientation sexuelle.

Parmi les actions en faveur d'une organisation inclusive, l'Inclusion Index a pour but de stimuler la diversité dans le Groupe en valorisant, mesurant, célébrant année après année les initiatives des Maisons dans ce domaine.

En 2019, 135 initiatives favorisant par exemple l'égalité femmes-hommes ont été recensées, soit 85 % de plus que l'année précédente. L'Inclusion Index s'est élargi par ailleurs aux initiatives en faveur de l'inclusion des personnes LGBTI. Autre exemple de la diversité du Groupe : Fenty Beauty et sa vision de la beauté inclusive. Lancée par Rihanna en partenariat avec LVMH, la marque distribuée chez Sephora a été développée avec la volonté forte de n'exclure aucune femme ni aucun homme.

Accéder au Rapport 2019 de Responsabilité sociale.

