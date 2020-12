LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Mode & Maroquinerie · 17 décembre 2020 Le voyage intergalactique de Dior Homme selon son Directeur Artistique Kim Jones et l'artiste contemporain Kenny Scharf

Pour sa collection Dior Homme Automne 2021 inspirée par l'univers de l'artiste contemporain Kenny Scharf, Kim Jones a choisi de s'affranchir des limites du temps et de l'espace à travers un show virtuel fascinant. Cette nouvelle collection résolument ludique aux couleurs flamboyantes invite à embarquer pour un aller simple vers la planète Dior.

« Quand nous avons commencé la collection nous sortions du premier confinement et je voulais diffuser de la joie, du bonheur et de l'espoir… » confie Kim Jones, Directeur Artistique chez DiorHomme, dans une vidéo exclusive sur les savoir-faire de sa dernière collection Automne 2021.Le créateur faitsouffler un vent d'optimisme en s'inspirant du monde pop de l'artiste contemporain américain Kenny Scharf. La rencontre entre ces deux créatifs talentueux donne naissance à un dialogue entre tradition couture et précision technologique dans un monde virtuel de tous les possibles.

Passionné par la science-fictionet le street-art, célèbre pour ses personnages comme échappés de cartoons, Kenny Scharfaime manier l'humour dans ses œuvres. « J'aime les couleurs qui s'affrontent, le jaune et le violet, l'orange et le bleu, le rouge et le vert. Quand on prend des opposés, la joie et la tristesse, et qu'on les met ensemble, cela crée pour moi la tension et l'excitation que j'aime. » Ces mélanges colorés se retrouvent dans les cheveux teints des mannequins aussi bien que dans la mise en scène confiée au réalisateur français Thomas Vanz épris d'astrophysique. Ses vidéosd'encres et de paillettes forment une galaxie féérique pour les silhouettes de Kim Jones. En hommage à l'iconique tailleur Bar, les tailles sont particulièrement mises en valeur par des ceintures nouées à porter au-dessus de pantalons qui dévoilent les chevilles. Un NewLook spatial agrémenté de chrysanthèmes en boutonnières créées spécialement par la Maison Lemarié.

Les Ateliers Dioront par ailleurs travaillé les œuvres de Kenny Scharfen imprimés en les mêlant au célèbre motif Dior Oblique ou en les détournant en broderies grâce à une technique ancestrale chinoise.La Chine a inspiré à l'artiste de nouveaux dessins comme les animaux du zodiaque chinois qui apparaissent sur les pulls. Elle a également influencéles bijouxmerveilleuxde Yoon Ahnqui mettent à l'honneur le jade. Quant aux bérets de style tambourin qu'affectionnait Monsieur Dior, imaginés par Stephen Jones, ils ont été brodés en Chine. Les perles et les couturesrecréent au millimètre près les personnages fantasques de Kenny Scharfsoigneusement sélectionnés par Kim Jones.

Le défilé virtuel Automne 2021et sa présentation à Pékin,les interactions créatives,les savoir-faire exceptionnels français et chinois sont à découvrir dans des vidéos exclusives sur la chaîne Youtubede Christian Dior et sur le compte Instagram de la Maison.