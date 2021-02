LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Montres & Joaillerie · 1 février 2021 FRED célèbre l'amour avec sa nouvelle collection Pretty Woman

La Maison FRED relance une nouvelle collection de haute-joaillerie et de joaillerie Pretty Woman en hommage au film culte. Cette ligne comme une déclaration d'amour met en valeur le motif « cœur dans le cœur » à travers les diamants et les rubellites pour la haute-joaillerie, et l'or blanc et rose pour la collection joaillière. Pour incarner cette nouvelle vision de l'amour, FRED a choisi l'actrice Emma Roberts comme ambassadrice, nièce de Julia Roberts, l'inoubliable interprète de Pretty Woman.

Fred et Pretty Woman sont liés depuis la sortie du film réalisé par Garry Marshall. « Lorsqu'en 1990, notre boutique de Rodeo Drive à Beverly Hills accueillit l'équipe de production du film Pretty Woman alors en quête d'une parure pour son actrice principale, nous étions loin d'imaginer que, par l'éclat de rire légendaire de Julia Roberts et l'élégance de Richard Gere, ce collier ras de cou de cœurs sertis de diamants et de rubis qu'ils avaient sélectionné occuperait une partie spéciale du film » évoque Valérie Samuel, Vice-Présidente et Directrice Artistique de FRED. Le collier iconique, baptisé depuis par le titre du film qui l'a rendu immortel, inspire d'année en année des variations joaillières. La formule « Your way, Your love » inspire la nouvelle collection Pretty Woman. Une manière de revendiquer la liberté sous toutes ses formes : des pièces haute-joaillerie qui s'invitent dans le quotidien, des pièces de joaillerie transformables à mixer, des bijoux qui explorent toutes les possibilités des différents portés.

En haute-joaillerie, 22 pièces d'exception détournent le collier original avec des diamants et des rubellites, pierres fines de la famille des tourmalines, auxquelles on prête le pouvoir d'entrer en connexion avec les chakras du cœur. D'un rose magenta qui évolue au pourpre en fonction des éclats de lumière, la rubellite symbolise les facettes de l'amour. Le collier Audacious est la pièce majeure de la collection. Composé de 554 diamants et de 8 cœurs de rubellites, ce collier se transforme en parure avec 7 cœurs détachables tour à tour boucles d'oreilles, broche, pin's et sautoir. La parure Glamourous et ses 659 diamants et 11 rubellites nécessite quant à elle pour sa réalisation plus de 340 heures de travail en atelier. Enfin, le collier originel du film Pretty Woman est actualisé en rivière de cœurs pavés de diamants, 992 au total, dans lesquels battent 17 cœurs de rubellites. Pour compléter la collection, manchettes, broches, bagues et boucles d'oreilles, font briller les cœurs dans des combinaisons infinies de créativité.

Pour la joaillerie, le motif « cœur dans le cœur » se porte comme un porte-bonheur en or rose, blanc, et même avec des sertis diamants. Dans une version ultra-graphique, il se décline en colliers, sautoirs, bracelets, bagues ou encore en puces et pendants d'oreilles proposés à l'unité. Pour Valérie Samuel, petite-fille de Fred Samuel fondateur de la Maison, la collection Pretty Woman laisse « la possibilité aux femmes de se l'approprier pleinement, de jouer avec, d'oser l'accumulation et le mix and match au gré de leurs envies et leur style, en toute liberté.»

Les pièces de haute-joaillerie et de joaillerie, forcément cinématographiques, sont mis en scène dans la mini-série « Your Way, Your Love » interprétée par la star Emma Roberts. Une série à retrouver sur les réseaux sociaux de la Maison pour découvrir les mille et une manières de porter les pierres précieuses, de jour comme de nuit.