LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Montres & Joaillerie · 26 janvier 2021 Bvlgari mêle haute joaillerie et haute horlogerie pour la LVMH Watch Week 2021

Dans le cadre de la deuxième édition de la LVMH Watch Week, Bvlgari dévoile en exclusivité de nouveaux modèles, symboliques des codes de la Maison. À travers des événements digitaux accessibles à tous les professionnels et passionnés du monde entier, la technologie glorifie le savoir-faire de pointe de la branche horlogerie de Bvlgari. Coup de projecteur sur les innovations Serpenti Spiga, Diva's Dream Peacok et Octo Finissimo, des garde-temps qui font rêver en 2021.

Chez Bvlgari, la frontière entre montre et bijou est volontairement poreuse. Le « Joaillier romain du Temps » allie la maîtrise du savoir-faire suisse à la finesse de la haute joaillerie. Le serpent, emblème iconique de la Maison, fait sa mue et donne lieu à de nouvelles réinterprétations avec Serpenti Spiga. Trois nouveaux modèles fabriqués en or jaune, or rose et diamants et dotés d'un motif matelassé viennent enrichir la gamme séductrice. Le motif Spiga, le blé en italien, est un des plus beaux succès de Bvlgari depuis les années 80. Le blé, symbole de fertilité et de prospérité souvent associé au mariage dans l'Antiquité, a inspiré les modules de la ligne. La finition méticuleuse requiert un long travail artisanal. Autour d'un ressort flexible interne les éléments modulaires s'emboitent sans soudure. À deux tours ou un tour, les bracelets Serpenti Spiga, ces montres-bracelets qui ondulent aux poignets repoussent les limites de la création horlogère et joaillière. La Serpenti Spiga la plus attendue est sans doute le modèle réinterprété haute-joaillerie avec plus de 800 diamants et un saphir bleu taillé en cabochon sur la couronne.

[Link]

La couleur est un autre code de la Maison Bvlgari réinterprété en 2021 dans toute son extravaganza pour trois nouveaux garde-temps féminins de la ligne Diva's Dream : Divas' Dream Peacock Dischi, Divas' Dream Peacock Diamonds et Divas' Dream Peacock Tourbillon Lumière. Le paon, animal préféré de Junon dans la mythologie romaine, inspire ces nouvelles créations. La Divas' Dream Peacock Dischi, édition limitée de 50 montres, possède un cadran en marqueterie de plumes sélectionnées avec minutie en fonction de l'éclat de leurs couleurs. À la perfection de cette technique d'incrustation correspond la précision du mouvement automatique BVL 308 « dischi. » La Divas' Dream Peacock Diamonds met en valeur une technique d'orfèvrerie médiévale appelée « champlevé » pour créer le contour du paon qui orne le cadran. Le dessin apparaît ainsi légèrement en relief. Le résultat spectaculaire tient également aux diamants dans le cadran et sur les motifs éventails typiques de la ligne Diva sur le bracelet. Enfin, sommet de haute joaillerie et de haute horlogerie, la Divas' Dream Peacock Tourbillon Lumière a été créée en 10 exemplaires. Le boîtier en or rose 37mm, les diamants et la marqueterie de plumes mettent en valeur le calibre BL 208 et son tourbillon squelette.

[Link]

L'esteticca della mecanica, philosophie Bvlgari, est au cœur de la saga Octo Finissimo. Ces montres masculines renouvellent l'esprit de la montre sport avec Octo Finissimo S, Octo Finissimo S Chronograph GMT et Octo Finissimo Chronograph GMT Titanium. Elles ont en commun un design audacieux, l'innovation et la maîtrise technique. Octo Finissimo S introduite en 2020 est aujourd'hui disponible dans une édition monochrome en acier inoxydable. Parmi ses qualités, il faut noter son calibre automatique maison BVL 138 avec micro-rotor (2,23 mm), son étanchéité jusqu'à 100m de profondeur et les détails de céramique sur la couronne. L'Octo Finissimo S Chronograph GMT se distingue par son élégant cadran bleu, son calibre GMT ultra-fin BVL 318 ou encore son ingénieux mécanisme pour afficher un second fuseau horaire. La dernière nouveauté, l'ultra mince Octo Finissimo Chronograph GMT Titanium est reconnaissable à son boîtier en titane, son cadran noir encre et son bracelet en caoutchouc.

Avec ses créations d'excellence, féminines et masculines, Bvlgari s'impose comme un acteur clef de l'horlogerie du XXIe siècle.

Découvrez toutes les dernières nouveautés de la marque à l'occasion de la Watch Week sur son site.