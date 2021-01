LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Montres & Joaillerie · 27 janvier 2021 L'esprit novateur d'Hublot retentit à la LVMH Watch Week 2021

Pour la deuxième édition de la LVMH Watch Week, Hublot impressionne et surprend les passionnés d'innovation horlogère. Parmi les nouveaux modèles présentés, la Big Bang Unico Integral Ceramic, la Big Bang One Click 33mm, et enfin la Big Bang Tourbillon Automatic Orange Sapphire incarnent cet « Art de la Fusion » propre à la maison.

Hublot met à l'honneur les codes emblématiques qui font sa renommée depuis 40 ans avec les modèles dévoilés en exclusivité pour la LVMH Watch Week 2021. La céramique, matériau d'avant-garde inrayable, fait partie des matériaux préférés d'Hublot pour protéger ses mécanismes et résister aux érosions du temps. Pour la Big Bang Unico Integral Ceramic, la céramique devient blanche, bleu marine ou grise. Plus dur et plus léger que l'acier, ce matériau complexe à usiner est présent à chaque étape de la montre : boîte, lunette, fond et bracelet. Grâce à ses propriétés anallergéniques et à sa faible conductivité thermique, la céramique est particulièrement agréable au contact de la peau du poignet. La Big Bang Unico Integral Ceramic est reconnaissable grâce à son design monomatière, monochrome et une architecture monobloc avec son bracelet fusionné au boîtier. Une montre coffre-fort qui protège le mouvement manufacture maison Unico -V2, le HUB 1280.

[Link]

Autre code privilégié d'Hublot : le caoutchouc. Comme aime à le rappeler Ricardo Guadalupe, CEO d'Hublot : « La marque a été l'une des seules à exploiter le caoutchouc naturel pour en faire des bracelets de montres reconnues des amateurs comme la signature du style Hublot. Le toucher doux et souple de cette matière inattendue en Haute Horlogerie est un atout qui s'ajoute à la proposition de couleurs pour séduire les amatrices de précision et d'élégance. » La Big Bang One Click 33mm se décline en acier ou en King Gold et ouvre un monde de possiblités avec ses bracelets de couleur interchangeables. Une montre masculin-féminin avec ses diamants sur la lunette qui change d'allure en un clic. Elle doit son caractère au mouvement automatique HUB1120 avec date à 3H. Pendant 40 heures consécutives, près de 28 800 alternances par heure pulsent en son cœur.

[Link]

La renommée d'Hublot est aussi liée à ses innovations pour les couleurs de ses saphirs. Transparent, noir, jaune, bleu ou rouge étaient les teintes disponibles avant l'arrivée de la Big Bang Tourbillon Automatic Orange Sapphire. La couleur orange dynamique est une première mondiale inédite. Fidèle à l'Art de la Fusion, l'innovation esthétique se dote d'une prouesse technique avec un nouveau mouvement tourbillon associé à un remontage automatique ainsi qu'un micro-rotor visible côté cadran et trois ponts en saphir. Cette édition limitée à 50 exemplaires incarne l'esprit de conquête et son savoir-faire horloger hors-pair.

Découvrez toutes les dernières nouveautés de la marque à l'occasion de la Watch Week sur son site.