LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Montres & Joaillerie · 28 janvier 2021 Zenith dévoile ses derniers garde-temps à la LVMH Watch Week 2021

Aux côtés de Bvlgari et de Hublot, Zenith participe pour la deuxième fois à la LVMH Watch Week. Au programme de cette nouvelle édition, Zenith propose des événements digitaux et des rencontres individuelles dans une quinzaine de pays pour permettre aux passionnés d'horlogerie de découvrir ses dernières créations. La Chronomaster Sport, la Chronomaster Revival A385, la DEFY 21 Urban Jungle ou encore la Pilot Chronograph Silver sont les garde-temps qui symbolisent les prouesses de Zenith.

En 2021, Zenith a choisi de mettre l'accent sur la Chronomaster et, plus particulièrement pour la LVMH Watch Week, sur sa version évoluée d'El Primero qui permet de mesurer le temps au 1/10e de seconde avec un affichage intuitif. Au sujet de cette nouveauté, Julien Tornare, CEO de Zenith, confie : « La Chronomaster Sport établit une nouvelle référence en matière de précision, de performance et de design pour le chronographe automatique Zenith. Nous sommes impatients de vous présenter cette montre sur vos marchés très prochainement, afin que vous puissiez toucher, sentir et vivre personnellement l'un de nos lancements les plus importants pour 2021. » La Chronomaster Sport se reconnaît à son cadran tricolore, son boîtier an acier de 41mm et sa lunette en céramique noire polie. Elle est équipée de la dernière version du calibre emblématique El Primero 3600, fruit d'une recherche de plus de 50 ans. Outre l'affichage précis au 1/10e de seconde plus lisible grâce à sa haute fréquence de 5 Hz (36'000 a/h), l'autonomie a été renforcée avec une réserve de marche de 60 heures. À travers le fond saphir transparent, l'architecture visible dévoile une roue à colonnes bleues et un rotor ajouré avec l'étoile symbolique de Zenith. Le sportif de haut-niveau Aaron Rodgers, classé n°1 des quaterbacks de la National Football League, est le nouveau visage de Zenith et l'ambassadeur rêvé pour la Chronomaster Sport.

Parmi les autres nouveautés présentées lors de la LVMH Watch Week, se trouve la Chronomaster Revival A385 qui réinterprète la montre originale datant de 1969. Son cadran à effet dégradé la distingue. Dans les années 70 il s'agissait d'une première dans le monde de l'horlogerie. Dans la collection DEFY, où les montres possèdent des chronographes exceptionnels au 1/100e de seconde, la petite dernière s'appelle DEFY 21 Urban Jungle. Parée d'une céramique vert kaki avec une finition mate, elle est l'alliée des explorateurs urbains. Enfin, la Pilot Chronograph Silver incarne l'histoire de Zenith et son attachement particulier au monde de l'aviation. Cette montre disponible en 250 exemplaires uniquement, est sculptée en argent massif. Les index arabes sont agrandis et les aiguilles « cathédrales » sont recouvertes de peinture blanche luminescente afin de faciliter la lisibilité. Le bracelet en cuir marron avec rivet et boucle en acier poli possède une languette qui rappelle les casques des pionniers de l'aviation au XXe siècle.

Depuis 1865, Zenith défie le temps et les innovations qui lui sont liées. Avec sa philosophie « time to reach your star », la Maison invite au dépassement de soi, montre au poignet.

Découvrez toutes les dernières nouveautés de la marque à l'occasion de la Watch Week sur son site.