LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Montres & Joaillerie · 4 février 2021 TAG Heuer et Porsche célèbrent leur amitié avec une montre inédite

La Maison suisse TAG Heuer et le constructeur allemand Porsche officialisent leur longue amitié par un partenariat exceptionnel né de leur passion commune pour la compétition et le développement de produits de luxe. Une montre inédite, la TAG Heuer Carrera Porsche Chronographe célèbre cette association entre deux marques emblématiques.

En 1963, Jack Heuer, l'arrière-petit-fils du fondateur, créait le premier chronographe Heuer Carrera à destination notamment des pilotes de course. Quelques années plus tard, Jack Heuer s'associait au pilote de course Jo Siffert pour qu'il affiche le logo sur sa combinaison, sa Porsche et qu'il vende les modèles de la montre Heuer Monaco, hommage au Grand Prix de Monaco. Grâce à l'acteur Steve McQueen, les noms TAG Heuer et Porsche sont aussi liés au cinéma, dans le film Le Mans de 1971. Dans les années 80 et 90, les marques ont poursuivi leur dialogue en produisant le moteur TAG-Turbo ou lors de compétitions comme la Porsche Carrera Cup et la Supercup par exemple. En 2019, lorsque Porsche a créé sa propre équipe de Formule E, il a naturellement fait appel à TAG Heuer comme partenaire.

Aujourd'hui, la collaboration entre TAG Heuer et Porsche est l'aboutissement de ces années d'amitié comme le raconte Frédéric Arnault, CEO de la Maison horlogère : « TAG Heuer et Porsche ont une histoire et des valeurs communes, bien sûr, mais surtout, nous partageons une même attitude. Comme Porsche, nous sommes des perturbateurs dans l'âme, toujours à la recherche de la haute performance. Grâce à cette alliance, TAG Heuer et Porsche se réunissent enfin officiellement après des décennies de rencontres et créeront des expériences et des produits inégalés pour les clients et les fans qui sont passionnés par nos marques et ce que nous représentons ».

[Link]

La montre TAG Heuer Carrera Porsche Chronographe méritait ce temps d'attente. Indissociable des moteurs les plus puissants de Porsche, le nom Carrera s'est imposé pour ce modèle inédit. À l'origine, ce nom vient de la course automobile Carrera Panamericana au Mexique. Le design se veut l'alliance parfaite de l'identité des deux marques sans que l'une prenne le pas sur l'autre. Les couleurs, rouge, noir, gris, la typographie ou encore les chiffres rappellent des éléments du design de Porsche et les lignes de leurs tableaux de bord. Le cadran noir qui rappelle l'asphalte et la passion pour les circuits a été imaginé spécialement pour cette montre en série limitée. Au cœur de ce garde-temps pour les amoureux de la vitesse et de la précision est niché le mouvement de manufacture interne Calibre Heuer 02 avec une réserve de marche de 80 heures.

En 2021, TAG Heuer et Porsche s'associent également pour une série d'événements, des compétitions automobiles comme la Porsche Carrera Cup et e-sport comme la Porsche TAG Heuer Esports Supercup. Côté golf, TAG Heuer participera notamment à la Porsche Golf Cup et au tournoi Porsche European Open. Enfin, leur passion commune pour le tennis les réunira lors du Porsche Tennis Grand Prix à Stuttgart auquel participent les joueuses les plus talentueuses. Toutes ces collaborations marquent l'attachement solide de TAG Heuer et Porsche à faire de leur amitié une histoire de longue durée. Ou comme dirait Jack Heuer : « Le temps ne s'arrête pas. Pourquoi devrions-nous le faire ? »