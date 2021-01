LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Parfums & Cosmétiques · 8 janvier 2021 « L'Or de Vie », la crème de la crème par Christian Dior Parfums et le Château d'Yquem

Depuis 30 ans, Christian Dior Parfums s'inspire des pouvoirs de la vigne pour sa ligne de cosmétiques. Le terroir d'exception du Château d'Yquem, propriété du Groupe LVMH, nourrit la science Dior à travers la formulation de la crème « L'Or de Vie » créée en 2007. Aujourd'hui, « L'Or de Vie » fait peau neuve grâce à une formule enrichie en sève d'Yquem, fruit d'une recherche de 9 ans, est accompagnée du soin « La Cure », Millésime 2019, en édition limitée.

[Link]

« L'Or de Vie », ligne mythique de Christian Dior Parfums est reconnaissable à ses flacons dorés, inspirés des reflets de la lumière du soleil sur les vignes blondes du Château d'Yquem. Le vignoble bordelais reconnu pour ses grands crus, nés de l'alliance des conditions climatiques et géographiques exceptionnelles, doit aussi sa renommée à la sève d'Yquem. Ce trésor de vie irrigue le cœur de la vigne pour la faire renaître à la sortie de l'hiver. Pour la nouvelle formulation de « L'Or de Vie », la sève d'Yquem délivre tous ses secrets de longévité.

À l'aube du printemps, lors de la période des pleurs de vigne, les sarments sont récoltés avec une sève au faîte de sa concentration. Pendant 6 mois minimum ces sarments sont séchés afin d'atteindre la plus haute richesse moléculaire. Pas moins de 17 étapes de purification et d'extraction sont nécessaires pour que les maîtres formulateurs de Dior puissent doubler la quantité de sève d'Yquem dans « L'Or de Vie. » Cette nouvelle formule, composée de 94% d'ingrédients naturels, offre une texture puissante et fondante, toujours plus respectueuse de la peau et de l'environnement.

Grâce à cette version enrichie, « L'Or de Vie » dévoile de nouveaux effets extraordinaires. Ce soin possède la plus puissante protection antioxydante de la gamme Dior. Elle renforce la résistance et augmente la protection de la longévité cellulaire face au stress oxydatif. La peau ainsi régénérée se nourrit de la sève d'Yquem pour retrouver éclat et fermeté.

Chaque année, « La Cure », millésime de « L'Or de Vie », est dévoilée en édition limitée. Cet élixir possède les vertus d'un printemps-été aux conditions météorologiques d'exception dans le terroir du Sauternes. La vendange tardive des raisins denses et pulpeux offre un équilibre particulier à « La Cure », millésime 2019. Cette formule avec 88% d'ingrédients d'origine naturelle bénéficie de la plus grande concentration en actifs d'Yquem. Sa texture riche, particulièrement hydratante et légèrement satinée offre à la peau une tonicité renforcée et une jeunesse lumineuse en à peine 3 mois. Dans des écrins numérotés et fabriqués dans les Ateliers Dior, trois flacons luxueux cachetés de cire sont scellés de fil d'or à la manière du nœud de sarment qui orne les pieds de vigne d'Yquem.