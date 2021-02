LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Parfums & Cosmétiques · 9 février 2021 Bvlgari Allegra, la nouvelle expérience olfactive personnalisée de Bvlgari

Bvlgari propose un voyage sensoriel italien avec Bvlgari Allegra, sa nouvelle gamme de parfums. Composée de 5 eaux de parfum et de 5 essences, Bvlgari Allegraoffre de multiples combinaisons pour créer sa fragrance la plus personnelle possible. De la composition aux flacons inspirés des pierres de couleurs, cette collection de parfums est aussi joyeuse que précieuse.

« Tous les chemins mènent à Rome, toutes les magnifiques matières premières mènent à Rome, tous les parfums mènent à Rome » exprime Jacques Cavallier à propos de sa collaboration avec Bvlgari. Inspiré par l'Italie, son histoire et son imaginaire, le parfumeur a mis sa passion et son art dans le développement de 5 eaux de parfum Bvlgari Allegra et de 5 essences Magnifying. Les multiples combinaisons sont le fruit de l'excellence de la création.

Côté parfums, les agrumes de « Riva Solare » évoquent des vacances méditerranéennes. Les roses de « Fiori d'Amore » sont comme des baisers échangés dans la ville éternelle. Les amaretti et la fleur d'oranger de « Dolce Estasi » rappellent l'attachement à la famille et aux souvenirs d'enfance. Le cocktail de notes fruitées et florales « Rock'n'Rome » fait écho au célèbre Spritz à déguster au coucher du soleil. Enfin, l'accord chypré de « Fantasia Veneta » avec le patchouli, la pêche et la vanille invite à l'extravaganza des bals masqués vénitiens.

[Link]

Les flacons de verre empruntent aux colonnes romaines leur élégance sculpturale et aux pierres précieuses leurs couleurs, comme le rouge rubis et le violet améthyste de « Fantasia Veneta. » Chaque parfum peut s'associer à une essence pour un sillage vraiment personnel. Les 5 essences Magnifying se distinguent par leur flacon blanc symbolisant la pureté des matières premières : le musc, la bergamote, la rose, le patchouli et la vanille. Ces joyaux naturels font écho à l'expertise joaillère première de Bvlgari. La même attention artisanale est portée aux pierres, aux plantes et à la planète par la Maison romaine. La collection Bvlgari Allegra entièrement produite en Europe est protégée dans des packagings recyclés. Quant aux flacons en verre ils ont été conçus pour être facilement recyclés.

[Link]

Bvlgari a choisi l'artiste et mannequin Solange Smith pour incarner les différentes facettes de sa nouvelle ligne de parfums. D'un bain de mer à Capri à une terrasse de café à Rome, Solange s'approprie les parfums et les essences dans un tourbillon de joie, d'amour et d'excitation. Une ode à la Dolce Vita italienne.