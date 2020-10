LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Tiffany et LVMH font évoluer le montant de l'acquisition

Le prix d’offre par action est réduit à 131,50 dollars

Paris et New York - le 29 octobre 2020 - LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE (« LVMH »), leader mondial du luxe, et Tiffany & Co. (NYSE : TIF) (« Tiffany »), la maison internationale de haute joaillerie, annoncent avoir conclu ce jour un accord modifiant certains termes du contrat de fusion conclu en novembre 2019 (le « Merger Agreement »). Aux termes de cet accord, le prix d’offre a été diminué et est désormais de 131,50 dollars par action et la certitude de réalisation de l’opération a été renforcée. Les autres principes contenus dans le Merger Agreement demeurent inchangés. Cet accord met un terme à l’ensemble des actions judiciaires opposant devant la Cour du Delaware LVMH et Tiffany.

Roger N. Farah, Président du Conseil d’administration de Tiffany, a déclaré : « Nous nous réjouissons d’avoir trouvé un accord avec LVMH à un prix attractif et de pouvoir désormais aller de l’avant. Le Conseil d’administration a considéré qu’il était dans l’intérêt de toutes nos parties prenantes de finaliser avec certitude cette opération. »

Bernard Arnault, Président-directeur général de LVMH, a déclaré : « Cet accord équilibré trouvé avec le Conseil d’administration de Tiffany permet à LVMH de travailler à l’acquisition de Tiffany en toute sérénité et de reprendre le cours des discussions menées avec le management de Tiffany sur les modalités d’intégration. Nous sommes plus que jamais convaincus du potentiel formidable de la marque Tiffany. LVMH est fier de bientôt accueillir en son sein la maison Tiffany et ses salariés, afin d’écrire ensemble un nouveau chapitre. »

Alessandro Bogliolo, Directeur général de Tiffany, a déclaré : « Nous continuons de croire dans la puissance et la valeur de la marque Tiffany et dans les incontestables bénéfices stratégiques et financiers à long terme de cette union. »

Les Conseils d’Administration de LVMH et de Tiffany ont approuvé les termes de la transaction et l’ensemble des autorisations réglementaires ont été obtenues. L’accord modifié prévoit que le versement du dividende trimestriel (d’un montant de 0,58 dollar par action) annoncé pour le 19 novembre 2020, sera décidé et mis en paiement par Tiffany. La finalisation de l’opération devrait intervenir début 2021, sous réserve de l’approbation des actionnaires de Tiffany et des conditions suspensives habituelles.

LVMH

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton est présent dans les Vins & Spiritueux au travers notamment des Maisons Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot Ponsardin, Krug, Ruinart, Mercier, Château d’Yquem, Domaine du Clos des Lambrays, Château Cheval Blanc, Colgin Cellars, Hennessy, Glenmorangie, Ardbeg, Belvedere, Woodinville, Volcán de Mi Tierra, Chandon, Cloudy Bay, Terrazas de los Andes, Cheval des Andes, Cape Mentelle, Newton, Bodega Numanthia, Ao Yun, Château d’Esclans et Château du Galoupet. Le secteur Mode et Maroquinerie inclut les marques Louis Vuitton, Christian Dior Couture, Celine, Loewe, Kenzo, Givenchy, Pink Shirtmaker, Fendi, Emilio Pucci, Marc Jacobs, Berluti, Nicholas Kirkwood, Loro Piana, RIMOWA, Patou et Fenty. LVMH est présent dans le secteur des Parfums et Cosmétiques avec les marques Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums, Parfums Loewe, Benefit Cosmetics, Make Up For Ever, Acqua di Parma, Fresh, Fenty Beauty by Rihanna et Maison Francis Kurkdjian. Le groupe d’activités Montres & Joaillerie est constitué des marques Bvlgari, TAG Heuer, Chaumet, Dior Montres, Zenith, Fred et Hublot. LVMH est également actif dans la distribution sélective ainsi que d’autres activités au travers de DFS, Sephora, Le Bon Marché, La Samaritaine, Groupe Les Echos, Cova, Le Jardin d’Acclimatation, Royal Van Lent, Belmond et les hôtels Cheval Blanc.

Tiffany & Co.

En 1837, Charles Lewis Tiffany fonde son entreprise à New York où sa boutique est rapidement reconnue comme le palais des bijoux pour ses pierres précieuses exceptionnelles. Depuis lors, TIFFANY & CO. est devenu synonyme d'élégance, de design novateur, d'artisanat d'art et d'excellence créative. Au cours du XXe siècle, sa renommée s'est développée dans le monde entier grâce à l'expansion de son réseau de magasins et à sa pertinence culturelle sans cesse renouvelée, comme en témoignent l’œuvre de Truman Capote, Breakfast at Tiffany's, et le film Diamants sur canapé avec Audrey Hepburn.

Aujourd'hui, avec plus de 14 000 salariés, TIFFANY & CO. et ses filiales conçoivent, fabriquent et commercialisent des pièces de haute joaillerie, des montres et des accessoires de luxe - dont plus de 5 000 artisans de talent qui œuvrent à la création joaillière et l’expertise artisanale dans les ateliers de l'entreprise, réalisant son engagement de qualité supérieure. La société opère plus de 300 boutiques TIFFANY & CO. dans le monde entier dans le cadre de son approche omnicanale. Pour en savoir plus sur TIFFANY & CO. ainsi que sur son engagement en faveur du développement durable, visitez le site tiffany.com

