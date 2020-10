LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : accuse une baisse limitée de son activité au T3 grâce à Vuitton

PARIS/MILAN, 15 octobre (Reuters) - LVMH a annoncé jeudi un recul de 7% en données organiques de son activité au troisième trimestre, un chiffre meilleur que prévu par les analystes, la bonne performance de l'activité mode et maroquinerie ayant permis de compenser partiellement le recul des autres divisions, plus impactées par la pandémie de coronavirus.

En données organiques, c'est-à-dire à changes et périmètre constants, la division clé de la mode et de la maroquinerie, qui compte des marques comme Louis Vuitton ou Christian Dior, affiche une progression de 12% au cours des trois mois à septembre.

Le numéro un mondial du luxe a été contraint comme beaucoup de ses concurrents de fermer temporairement des magasins sur des marchés clés après l'apparition en Chine du nouveau coronavirus à la fin de l'année dernière et sa propagation en l'Europe puis aux États-Unis.

Il note toutefois que les signes de reprise observés en juin se sont confirmés au troisième trimestre notamment en Asie où les ventes hors Japon ont progressé de 13%.

"Dans un contexte très perturbé, marqué par des incertitudes économiques et sanitaires qui perdurent, LVMH continuera de faire preuve de vigilance et de renforcer sa politique de maîtrise des coûts et de sélectivité des investissements", souligne le groupe dans un communiqué.

LVMH a mieux résisté à la crise que la plupart de ses concurrents. Son cours de Bourse n'a ainsi reculé que de 3% depuis le début de l'année en dépit de la suspension controversée de son projet d'acquisition du joaillier américain Tiffany, annoncée avant le début de la pandémie.

Plus tôt dans la journée, Tiffany a créé la surprise en publiant ses résultats préliminaires. Il a annoncé que son chiffre d'affaires en août et en septembre avait augmenté, les ventes en Chine continentale restant selon lui "extrêmement forte" tandis que son activité aux Etats-Unis se redressait.

En ce qui concerne LVMH, l'activité de vins et spiritueux a accusé un recul de 3% au troisième trimestre, la division parfums et cosmétiques de 16%, les montres et joaillerie de 14% tandis que la distribution sélective (les ventes dans les aéroports), très exposée au tourisme et au transport aérien, a chuté de 29%. (Sarah White et Silvia Aloisi, version française Jean-Michel Bélot et Camille Raynaud)