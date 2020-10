LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : limite le recul des ventes au 3e trimestre grâce à l'Asie et la maroquinerie

(Actualisation: précisions et commentaires du directeur financier sur les ventes par division et par régions)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le géant du luxe LVMH a fait état jeudi d'une baisse limitée de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, grâce à un rebond de son activité en Asie et à une forte demande pour ses principales marques - Louis Vuitton, Christian Dior - et pour le cognac.

Le chiffre d'affaires du groupe aux 70 marques de luxe, dont Louis Vuitton, Bulgari et Christian Dior, s'est établi à 11,95 milliards d'euros au cours du trimestre clos fin septembre, en baisse de 7% par rapport à la période correspondante de 2019, à taux de change et périmètre constants.

"Les signes encourageants de reprise observés en juin pour plusieurs activités du groupe se sont confirmés au troisième trimestre dans toutes les régions, en particulier aux Etats-Unis et en Asie qui est à nouveau en croissance sur la période", a indiqué LVMH dans un communiqué.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires du numéro un mondial du luxe est ressorti à 30,35 milliards d'euros, en recul de 21% sur une base organique.

Selon un consensus établi par FactSet, les analystes anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires de 11,67 milliards d'euros pour le trimestre écoulé.

Les ventes de la branche Mode et Maroquinerie, essentiellement constituée de Louis Vuitton et Christian Dior, ont progressé de 12% au troisième trimestre sur un an, à 5,95 milliards d'euros.

"Nos grandes marques font preuve de forte résilience", a indiqué le directeur financier de LVMH, Jean-Jacques Guiony, lors d'une conférence téléphonique avec les analystes. La division a notamment été tirée par une forte demande en Chine continentale, mais aussi en Europe où les consommateurs locaux ont en partie compensé la demande émanant habituellement des touristes internationaux, a ajouté Jean-Jacques Guiony.

En revanche, les activités de distribution sélective (DFS, Sephora, Bon Marché) ont reculé de 29%, à 2,33 milliards d'euros, pénalisées par les boutiques d'aéroports. "DFS connaît un recul significatif de son activité dans la plupart des destinations sous l'effet de l'arrêt total des voyages internationaux, qui ne montrent aucun signe d'amélioration", a indiqué LVMH.

Le chiffre d'affaires de la division Parfums et Cosmétiques a baissé de 16% au troisième trimestre, à 1,37 milliard d'euros, et celui de la branche Montres et Joaillerie s'est replié de 14%, à 947 millions d'euros. Les ventes de Vins et Spiritueux ont reculé de 3%, à 1,36 millliard d'euros. Les ventes de cognac ont toutefois rebondi, grâce notamment aux mesures de soutien exceptionnelles à la consommation aux Etats-Unis, a indiqué LVMH.

"Dans un contexte très perturbé, marqué par des incertitudes économiques et sanitaires qui perdurent, LVMH continuera de faire preuve de vigilance et de renforcer sa politique de maîtrise des coûts et de sélectivité des investissements", a commenté le groupe dans un communiqué.

"La décision de paiement d'un acompte sur le dividende sera débattue par le conseil d'administration d'ici à la fin du mois et annoncée après sa tenue", a ajouté LVMH.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: LBO

(Eric Chalmet a contribué à cet article)

COMMUNIQUES FINANCIERS DE LVMH :

http://www.lvmh.fr/communication-financiere/communiques

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2020 13:17 ET (17:17 GMT)