LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : · 14 avril 2021 Pour la 16e année consécutive, le Groupe reste en tête du classement Universum France

Chaque année, le cabinet Universum mène des enquêtes auprès d'étudiants pour connaître leurs aspirations professionnelles, leurs motivations, les critères qu'ils valorisent chez les employeurs et leurs entreprises de prédilection. Plus de 35 000 étudiants d'Universités et Grandes Écoles de Commerce et d'Ingénieurs en France ont répondu à l'enquête d'Universum entre octobre 2020 et fin février 2021. Pour la 16e année consécutive, les étudiants en universités et écoles de commerce ont classé LVMH à la 1ère place. Ce résultat reflète la forte attractivité du groupe LVMH et de ses Maisons auprès de la jeune génération et récompense l'engagement du Groupe à soutenir les étudiants et jeunes actifs, notamment dans cette année compliquée.

Le classement d'Universum 2020 - pour lequel plus de 35 000 étudiants de 169 écoles et universités en France ont été interrogés - est un indicateur d'attractivité des entreprises. Les étudiants d'écoles de commerce classent LVMH en tête depuis 16 ans. Du côté des étudiants en écoles d'ingénieurs et d'informatique, le Groupe est dans le top 20 des entreprises préférées avec une 18e place. Un résultat qui reflète l'ambition du Groupe, de ses Maisons et de tous les collaborateurs de continuer à inspirer et soutenir la prochaine génération de talents.

Dans un contexte de crise dû à la pandémie mondiale, le groupe LVMH s'est adapté pour maintenir des interactions avec les étudiants et les soutenir pendant cette période d'incertitude, notamment grâce à de nombreux partenariats avec des écoles et des universités dans le monde. Au cours de l'année dernière, plus de 4 800 stagiaires et apprentis, ainsi que 855 jeunes diplômés, ont rejoint le Groupe et ses Maisons.

Pas moins de 110 événements ont été organisés en 2020, et 25 depuis Janvier 2021, qu'ont déjà réuni plus de 5 000 étudiants dans le monde lors de conférences online animées par des leaders du Groupe. Parmi eux : Véronique Courtois (Président-directeur général de Guerlain), Lisa Attia (Président-directeur général de Moynat), Pietro Beccari (Président-directeur général de Christian Dior Couture), Damien Bertrand (Directeur Général de Christian Dior Couture) ou encore Serge Brunschwig (Président-directeur général de Fendi) ont partagé leurs expériences avec les futurs talents.

LVMH met également en place des programmes ambitieux au service des étudiants.

Sur les réseaux sociaux, LVMH a lancé « DISCOVER LVMH », en janvier et février, une initiative qui a permis aux étudiants du monde entier de poser leurs questions à 17 jeunes collaborateurs du Groupe basés en Europe, aux États-Unis et en Chine.

Par ailleurs, depuis le mois de mars, la plateforme INSIDE LVMH leur propose des contenus et des événements inédits : des dirigeants des Maisons et leurs équipes y partagent leur quotidien ainsi que des conseils pour mieux appréhender les enjeux de l'industrie du luxe offrant une expérience immersive dans l'univers LVMH. Quant à l'édition de INSIDE LVMH China destinée aux étudiants chinois, un programme en ligne sur WeChat permet de découvrir les enjeux du Groupe dans le pays. Des visites de magasins ont été par ailleurs organisés pour 600 étudiants dans 11 villes chinoises. Elles leur ont permis de découvrir les carrières retail et 300 d'entre eux seront offerts un stage au sein d'une des Maisons du Groupe.

De nombreuses autres actions sont menées par le Groupe. En France, LVMH soutient la plateforme 1Jeune1Solution lancée par le gouvernement français en faveur des étudiants et de jeunes diplômés sur laquelle sont publiées toutes les offres de stage du Groupe. Début 2021, l'événement numérique Start Your Journey with LVMH en collaboration avec huit écoles de commerce françaises a permis de connecter nos managers et responsables Ressources Humaines avec les étudiants pour promouvoir nos offres de stage. Enfin, LVMH a organisé online sonVillage des Métiers d'Excellence. Sur une plateforme qui sera en ligne jusqu'au 30 avril, y sont disponibles la présentation de plus de 30 métiers dans la Création, l'Artisanat et la Vente et plus de 400 offres de contrats en alternance à pourvoir pour la rentrée 2021.

En multipliant les initiatives à destination d'une jeune génération fragilisée par la crise, LVMH démontre sa volonté de favoriser leur accès à l'emploi, dans le respect de l'égalité des chances, et de les impliquer pour relever les défis de l'industrie du luxe.