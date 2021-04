LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : · 2 avril 2021 À l'occasion de la publication de son Rapport annuel, le groupe revient sur les temps forts de 2020

« Résister » c'est ainsi que Bernard Arnault, Président-directeur général du groupe LVMH, débute son message dans le Rapport annuel 2020. Cette année si particulière, marquée par la pandémie mondiale du Covid-19, a vu le Groupe se mobiliser dans un élan solidaire sans précédent pour lutter contre la propagation du virus. Les collaborateurs et chacune des Maisons du Groupe se sont engagés avec efficacité, esprit d'initiative et créativité pour garder le cap et anticiper la reprise.

En préambule du Rapport annuel, Bernard Arnault déclare : « Ne pas subir », chacun connaît cette célèbre devise du maréchal de Lattre de Tassigny. C'est dans cette disposition que j'ai abordé la crise, dont les premiers effets se sont fait sentir au début de l'année 2020. C'est cet esprit de résistance contre la fatalité que j'ai voulu diffuser dans l'ensemble du Groupe. Un an après, je le constate avec fierté, LVMH a fait preuve d'une résistance remarquable face à cette crise sanitaire sans précédent que le monde traverse et toutes les équipes ont manifesté un engagement sans faille, que je salue et dont je les remercie. Certes, la pandémie a affecté toutes nos activités, avec une magnitude variable selon les périodes et les régions. Mais grâce à la mobilisation de leurs équipes, nos Maisons ont rapidement réagi, ont conservé leur lucidité et leur force d'initiative, et pris des mesures de gestion efficaces dont les effets ont été immédiatement perceptibles. »

L'engagement des collaborateurs du groupe LVMH s'est révélé sans limites face à la pandémie mondiale. Dans le monde entier, et en France, berceau du Groupe, tout particulièrement, les actions solidaires se sont multipliées : les Ateliers Louis Vuitton, Dior et Givenchy, les Maisons Kenzo et Celine, ainsi que la Maison Loewe en Espagne sont venus en aide aux autorités sanitaires pour pallier la pénurie de masques et de blouses. Citons également les Maisons Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy ou encore Bvlgari en Italie qui ont apporté leur aide en réorientant leur activité pour produire plusieurs tonnes de gel hydroalcoolique. Ces productions inédites, distribuées gratuitement aux établissements de soins, aux collectivités, aux associations et auprès de certains grands opérateurs, mais également la livraison de repas pour le personnel médical, ont montré l'extraordinaire réactivité du Groupe. Toutes ces actions unies sous le titre #LVMHJOINSFORCES ont prouvé le dévouement des équipes envers la société.

Outre leur mobilisation exceptionnelle, les Maisons du Groupe ont redoublé de créativité pour faire vivre des expériences inédites à travers le monde. Tout au long de l'année 2020, les Maisons ont invité au voyage : à Lecce en Italie, lors du défilé Croisière 2021 imaginé par la Directrice artistique Maria Grazia Chiuri, la Maison Dior a enchanté l'emblématique Piazza del Duomo. La collection masculine Printemps-Eté 2021 de Louis Vuitton par Virgil Abloh a déambulé de Paris à Tokyo en passant par Shanghai et Miami. La collection Été 2021 de Celine par Hedi Slimane a défilé à Monaco, célébrant la jeunesse. A Grasse, où la Maison Parfums Christian Dior protège et cultive des fleurs d'exception, le parfumeur-créateur François Demachy a réintroduit la Tubéreuse, fleur de légende qui y avait disparu. « Hand in Hand », l'ambitieux projet de Fendi a mis en lumière les savoir-faire italiens de la Toscane à la Vénétie. Rome et son style baroque ont inspiré la collection de haute joaillerie Barocko à Bvlgari. TAG Heuer a choisi New York pour le lancement de sa troisième génération de montre connectée, synonyme de savoir-faire horloger et haute technologie. À Cognac sur les quais de la Maison Hennessy, un feu d'artifices de couleurs en plein jour dans le ciel charentais a coïncidé avec les 150 ans de l'iconique X.O de la Maison. A Paris, Chaumet a redonné sa splendeur au 12 Vendôme, où se situe l'hôtel particulier historique de la Maison. Enfin, l'île de Cuba a vu la naissance du nouveau rhum d'exception de LVMH baptisé Eminente. Autant d'événements qui démontrent une nouvelle fois l'extraordinaire créativité des Maisons de LVMH et leur rayonnement à travers le monde.

Parmi les autres temps forts de l'année 2020, le groupe LVMH a multiplié les initiatives en faveur de la société et du développement durable, un axe stratégique depuis sa création. Ainsi, le traditionnel dîner des Maisons Engagées a eu lieu en version digitale. « L'Émission engagée » est revenue sur l'engagement social et solidaire du Groupe. Par ailleurs, la LVMH Climate Week a proposé des échanges pendant une semaine à toutes ses collaborateurs pour partager les lignes directives du Programme LIFE 360, boussole environnementale pour les dix prochaines années, invitant chacun à agir pour demain avec le mot d'ordre « Be The Change. »

Tourné vers le futur, le groupe LVMH se réjouit d'accueillir la Maison iconique de joaillerie Tiffany et ses équipes pour commencer l'année 2021. Bernard Arnault a déclaré : « Dans un contexte qui reste incertain, même si l'espoir de la vaccination nous laisse entrevoir la fin de la pandémie, nous sommes convaincus que LVMH est en excellente position pour s'appuyer en 2021 sur la reprise que le monde espère et renforcer encore son avance sur le marché mondial du luxe. »

Lire la version interactive du Rapport annuel 2020.