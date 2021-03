LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : · 22 mars 2021 soutient La Fabrique Nomade pour le lancement de sa nouvelle collection

Depuis 2019, LVMH soutient La Fabrique NOMADE, association dédiée à l'insertion professionnelle d'artisans réfugiés en France. Cette initiative est liée aux engagements du Groupe pour la préservation et la transmission des savoir-faire des métiers de l'artisanat et pour l'égalité des chances. La Fabrique NOMADE dévoile le lancement digital de sa nouvelle collection Traits d'Union 5, composée de vêtements, de bijoux et d'objets d'art, le 23 mars 2021.

Créée il y a 5 ans par Inès Mesmar, La Fabrique NOMADE valorise les compétences des artisans par la création de collections issues de la collaboration entre ses artisans et des designers/stylistes bénévoles. Pour le lancement digital de Traits d'Union 5, le 23 mars 2021 à 19h, l'association présentera la nouvelle collection au thème évocateur, « le Renouveau », choisi par Pauline Ricard-André et José Lévy en charge de la direction artistique. Le talent des couturiers venus d'Azerbaïdjan, de Côte d'Ivoire, d'Irak, et du Sénégal côtoie le savoir-faire de bijoutiers d'Arménie, du Cameroun, du Maroc et du Pérou. Pour les objets d'art, les artisans iraniens, ivoiriens, turcs s'inspirent de leur culture d'origine. « Bien plus que des produits de mode et de décoration, ils symbolisent cette ténacité qui transforme le beau en estime, l'estime en espoir et l'espoir en avenir » selon Inès Mesmar, directrice de La Fabrique NOMADE.

Cette année, La Fabrique NOMADE a proposé à Sonia Rolland, ambassadrice de la Maison Guerlain, d'être sa marraine. Réalisatrice, actrice et femme engagée, notamment pour la cause des réfugiés, elle est un modèle inspirant pour l'association. Sensible aux parcours bousculés des femmes et des hommes artisans de l'atelier, Sonia Rolland est fière d'être la « porte-voix d'une initiative qui place l'humain au centre du débat et de la société. » À propos de sa visite de La Fabrique NOMADE, la marraine a déclaré : « J'ai découvert avant tout un lieu d'échange culturel qui prône le partage de savoir-faire, et favorise l'adaptation de ces artisans au contexte économique et culturel français. C'est un modèle d'intégration vertueux, intelligent et humain. »

Cette année, LVMH renouvelle son soutien, notamment grâce à l'implication particulière des designers, artisans et experts des Maisons CELINE, Chaumet et Louis Vuitton auprès des artisans de l'association, comme le souligne Antoine Arnault, LVMH. « Je suis heureux que nos Maisons leur ouvrent les portes de leurs ateliers pour des visites et les sollicitent pour mener ensemble des projets communs. Le partage d'expérience se fait dans les deux sens et c'est très enrichissant pour tous. Ce partenariat permet d'ailleurs de susciter des rencontres et de porter des fruits très concrets en matière d'insertion professionnelle. » Ainsi Chaumet et Patou ont accueilli en stage des artisans cette année, et la Maison Dior a embauché une couturière au sein de son atelier en 2020.

La collection « Le Renouveau » sera disponible sur l'e-shop de La Fabrique NOMADE et dans sa boutique au Viaduc des arts, 1 bis avenue Daumesnil dans le 12e arrondissement de Paris.