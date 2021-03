LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : · 24 mars 2021 dévoile ses engagements « Biodiversité » et renforce son partenariat avec l'UNESCO MAB

Lors du Forum d'idées « Notre Planète, notre Futur » organisé le 24 mars par l'UNESCO, LVMH a dévoilé sa nouvelle stratégie pour protéger la biodiversité qui est l'un des piliers de sa nouvelle stratégie environnementale LIFE 360 (LVMH Initiatives For the Environment). Le Groupe vise à avoir une contribution nette positive sur la biodiversité : en limitant l'impact de l'activité sur les écosystèmes, en aidant à réhabiliter 5 millions d'hectares d'habitat de la faune et la flore d'ici 2030, notamment grâce à l'agriculture régénératrice. En tant que partenaire du programme UNESCO MAB (Man and Biosphere) qui fête ses 50 ans, LVMH et l'UNESCO ont également présenté leur projet commun contre la déforestation en Amazonie.

La protection et la régénération de la biodiversité est un des impératifs pour LVMH car la préservation des écosystèmes naturels assure des matières premières d'exception, indispensables pour la création de produits de qualité par les Maisons du Groupe dans l'ensemble de ses secteurs. C'est pourquoi elle devient l'un des piliers de la stratégie environnementale LIFE 360 du Groupe.

Lors d'une table ronde avec Audrey Azoulay, Directrice Générale de l'UNESCO, Antoine Arnault, Image et Environnement LVMH, a rappelé le rôle audacieux et exemplaire que doit endosser LVMH pour un avenir plus durable : « Les objectifs exigeants que nous continuons de nous fixer pour réduire notre empreinte environnementale sont considérés comme des opportunités créatives bien plus que de nouvelles contraintes. Le partenariat avec l'UNESCO en constitue un pilier clé nous permettant de questionner les normes, d'avoir un impact positif et durable au-delà de notre chaîne d'approvisionnement, et de montrer qu'une réconciliation entre développement économique et sauvegarde de la nature est possible »

La stratégie de défense de la biodiversité est structurée autour de 4 axes principaux :

Construire une mesure claire et précise de l'empreinte biodiversité ;

Eviter et réduire les impacts sur les écosystèmes ;

S'engager pour le bien-être animal

Régénérer les écosystèmes.

Dès 2026, LVMH s'engage à déployer les systèmes de certification conformes aux standards les plus rigoureux respectant la biodiversité pour l'intégralité de ses filières stratégiques d'approvisionnement, y compris ceux de sa charte relative au bien-être animal dans l'approvisionnement des matières premières.

À l'horizon 2030, le Groupe souhaite généraliser l'agriculture régénératrice pour l'ensemble de ses approvisionnements stratégiques et réhabiliter 5 millions d'hectares d'habitat de la faune et de la flore ce qui permettra de réduire l'impact des activités des Maisons sur la biodiversité. Le programme de la Maison Guerlain pour la préservation des abeilles qui inclut l'initiative « Women for Bees » en partenariat avec UNESCO MAB s'inscrit dans cette démarche ambitieuse, de même que « Living Soils » de Moët Hennessy

C'est dans cette optique que LVMH s'est engagé dès 2019 pour un partenariat de 5 ans avec l'UNESCO en soutenant le programme «Man and Biosphere. » Il concrétise les actions de LVMH et de ses Maisons notamment dans le cadre du déploiement de l'agriculture régénératrice et de l'agroforesterie en s'appuyant sur l'expertise scientifique de l'UNESCO via son réseau de 714 réserves de biosphère. Cette collaboration permet également de mettre en place des solutions innovantes dans la gestion durable des ressources naturelles et l'identification des produits et nouveaux marchés fondés sur la qualité et la traçabilité des matières.

Dans le cadre de ce partenariat, LVMH et l'UNESCO ont révélé hier lors du forum un nouveau programme pour lutter contre la déforestation en Amazonie en créant un fonds de 5 millions d'euros sur 5 ans. L'Amazonie, qui abrite l'une des plus grandes forêts tropicales au monde dotée d'un écosystème unique, est peuplée par plus de 30 millions de personnes. Ce projet pensé en concertation avec les acteurs locaux vise à s'attaquer aux origines de la déforestation et à la pollution des eaux du bassin amazonien en associant 8 réserves de biosphère en Bolivie, Brésil, Équateur et Pérou. Grâce aux savoirs scientifiques locaux, ce partenariat a un double objectif : contribuer à la reforestation et à la réhabilitation des terres dégradées, en prévenant et améliorant la gestion des feux dans les réserves de biosphère ; et permettre la création d'emplois durables et de sources alternatives de revenus pour la population locale.