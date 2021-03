LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Autres activités · 2 mars 2021 La splendeur retrouvée de l'hôtel Splendido Mare à Portofino

L'hôtel Splendido Mare, refuge secret à Portofino et propriété de Belmond (LVMH) va rouvrir ses portes en avril 2021. Après plusieurs mois de rénovation et un design totalement repensé par l'agence parisienne Festen Architecture, le Splendido Mare est prêt à accueillir les passionnés de la douceur de vivre italienne.

De maison d'hôtes pour pêcheurs à refuge pour voyageurs à la recherche d'expériences magiques, l'histoire du Splendido Mare est emblématique de la volonté de Belmond de préserver l'héritage de ses propriétés extraordinaires en restant fidèle à l'esprit des lieux. Le Splendido Mare est le premier hôtel à être rénové depuis que Belmond a rejoint le Groupe LVMH en 2019. Pour faire revivre cette maison de ville au charme cinématographique, située au cœur de la célèbre Piazzetta de Portofino, le projet a été confié à Festen Architecture, agence co-fondée par Charlotte de Tonnac et Hugo Sauzay.

Pour le nouveau design, le duo s'est inspiré du passé du Splendido Mare, ses débuts modestes et le paysage typique de la Riviera du Levant. « Nous voulons que les clients se sentent comme chez eux et parfaitement à l'aise, mais aussi qu'ils apprécient l'esprit historique du lieu ainsi que la cohérence que nous avons cherché à créer entre le design de l'hôtel et son environnement » a déclaré Charlotte de Tonnac. Habituellement utilisées pour les volets et les façades des maisons de la côte, les couleurs pastel de la Ligurie ont été réinterprétées pour les plafonds. Ces nuances d'ambre et de vert d'eau reflètent une certaine tradition tout comme les carreaux blancs et jaunes des salles de bain rappellent les cabines de plage des stations balnéaires voisines.

La vie maritime imprègne l'hôtel. Les 7 000 carreaux en terre-cuite du restaurant rappellent le soleil qui se reflète dans l'ondulation de l'eau selon Hugo Sauzay. Le bois des bateaux amarrés dans la baie de Portofino est verni à la main pour la décoration des 14 chambres et suites aux noms évocateurs comme La Marea (la marée). Les têtes de lit en marqueterie reprennent des motifs de cordages tandis que le nœud nautique, emblème du Splendido Mare, orne les clefs des chambres. Festen Architecture joue avec les codes italiens des années 1940-1950, le savoir-faire local et des inspirations plus contemporaines. Ainsi les fauteuils en noyer de Guglielmo Ulrich côtoient les lampes de table d'Oscar Torlasco et le design des parquets évoque l'église San Giorgio de Portofino. Les spécificités des régions italiennes sont mises à l'honneur comme le marbre de Carare, les appliques murales en verre de Murano ou encore les tissus nobles de Loro Piana. L'artiste Gabriele Cappelli a créé des œuvres inédites simples et modernes pour la collection d'œuvres d'art aux côtés de photos de cinéma. Un clin d'œil à l'actrice Ava Gardner qui a séjourné au Splendido Mare pendant le tournage de La Comtesse aux Pieds Nus, film de 1954 réalisé par Joseph L.Mankiewicz.

Enfin, le Splendido Mare a fait appel à Arthur Arbesser, designer de mode italien, pour les uniformes élégants de son personnel. Finaliste du Prix LVMH en 2015, le créateur a souhaité rendre hommage au style Mid-Century Modern avec des motifs géométriques. La beauté du parc naturel de Portofino et sa luminosité particulière ont guidé Arthur Arbesser dans ses recherches. Les couleurs changeantes de la mer en fonction de l'heure de la journée lui ont inspiré une nuance d'un bleu profond pour les uniformes tissés en Toscane.

