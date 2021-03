LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Mode & Maroquinerie · 19 mars 2021 A la rencontre du renouveau créatif insufflé par Nicholas Knightly au sein de la Maison Moynat

Les nouvelles créations signées par le Directeur Créatif Nicholas Knightly et réalisées en étroite collaboration avec les artisans de l'atelier MOYNAT sont des interprétations contemporaines dans la tradition de savoir-faire artisanal féminin qui caractérise la marque depuis 1849.

Fondée en 1849, la Maison MOYNAT porte le nom de la première et unique femme à avoir apporté, au plus fort de la Belle Époque, une vision féminine au métier de fabricant malletier de luxe. L'énergie, l'esprit et le sens de l'innovation de Pauline MOYNAT vont jouer un rôle essentiel dans l'Art, le design, les voyages et les inventions modernes qui transforment Paris à la fin du XIXème siècle. C'est en 1869 que Pauline transforme l'entreprise en véritable fabricant malletier de luxe en inaugurant une boutique éponyme au 1 Avenue de l'Opéra où se croise le Tout-Paris. Ces clients exigeants inspireront les créations fabriquées avec un extrême raffinement et personnalisées à la main de Moynat.

Dans les nouvelles créations de Nicholas Knightly, on découvre « LE FLORI » qui rappelle l'esprit de Liberté et Découverte de Pauline avec sa bandoulière cross-body amovible, le détail de la poignée main et un fermoir mécanique à la forme sensuelle.

« LE LIMOUSINE » baptisé en hommage à l'ingénieuse invention, en 1902, de la malle éponyme laquelle, avec son fond gracieusement incurvé, s'adaptait parfaitement à la carrosserie des automobiles et pouvait être personnalisé avec un coloris identique à la voiture.

Quatre ans plus tard naissait la Malle Roue, destinée à cacher un pneu de rechange de façon élégante. La version contemporaine de KNIGHTLY est « LA WHEEL », une minaudière cylindrique dont la forme ludique est parfaite pour une escapade nocturne. Un autre modèle dessiné comme un « souvenir Moynat miniature » est «LA LITTLE SUITCASE » qui concentre dans sa structure rigide toute l'histoire de la Maison MOYNAT. Le savoir-faire traditionnel de fabricant malletier est méticuleusement reproduit à une échelle miniature jusqu'à la réplique du porte-document : clin d'œil à la géniale idée qu'eut Pauline Moynat en 1880, de fixer une pochette de cuir rouge à l'intérieur de ses malles pour ranger les documents de voyage des propriétaires.

Ces deux « mini-créations » sont revêtues de la célèbre Toile 1920, soit le fameux monogramme « M », signature visuelle de Moynat et œuvre de l'artiste Art Déco Henri RAPIN qui rejoint la Maison en 1905. Henri Rapin était si en avance sur son temps que les exemples de son lettrage, que l'on retrouve dans les archives, sont toujours d'une modernité confondante.

Cet artiste prolifique d'avant-garde est d'ailleurs l'auteur du logo Médaillon Moynat que l'on retrouve, notamment, au cœur des fermoirs métalliques du sac à main « VOYAGE » et du sac seau « LE BALUCHON ». Ces fermoirs, conçus pour les femmes en mouvement, sont des pièces d'ingénierie miniature dotés d'un mécanisme qui s'ouvre et se ferme d'une simple pression de doigt.

Toutes ces créations sont de véritables trésors pour le voyageur moderne.

L'œil bien gardé sur les riches et étonnants secrets que recèlent les archives, Nicholas Knightly et les artisans Moynat traduisent tous les enchantements de son savoir-faire, de ses courbes caractéristiques et de l'inimitable signature de la Maison, pour les nouvelles générations du monde entier.