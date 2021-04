LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Mode & Maroquinerie · 2 avril 2021 #DiorStandsWithWomen ou la célébration de la féminité sous le signe du courage et de l'affirmation de soi

Inspirée par son histoire jalonnée de femmes d'exception, La Maison Dior dévoile une série de portraits de femmes passionnées qui expriment des valeurs essentielles de fierté, de partage et de transmission. Les films #DIORSTANDSWITHWOMEN #DIORCHINUP révèlent des témoignages authentiques, exemplaires et inspirants pour les femmes du monde entier.

« Savoir dire NON !» Pour Leïla SLIMANI, Ecrivaine et Journaliste, une femme doit pouvoir s'autoriser à déplaire. « Suis-je fidèle à moi-même ou bien le produit de ce que la société exige de moi ? » Courageuse question que se pose DILONE, jeune femme parmi les Top-Models les plus en vue du moment. Elle incarne une diversité devenue aujourd'hui indispensable et enjoint les femmes à assumer qui elles sont, pleinement, dans toutes leurs différences.

Yara SHAHIDI, actrice prodige et brillante agent du changement social n'a que 18 ans lorsqu'elle initie « EIGHTEEN X 18 » afin de solliciter les jeunes sur le système politique et juridique de leur pays : « Créer un espace pour s'exprimer est une chose complexe » nous dit-elle. Natalie Portman, Actrice, Productrice, Activiste et autrice déclare : « C'était ancré en moi dès mon plus jeune âge : ne pas s'opposer à l'injustice, c'est en être complice. »

De Li BINGBING, actrice chinoise internationalement reconnue et Ambassadrice de bonne volonté du « Programme des Nations Unies pour l'Environnement », à Kim YUNA, légende absolue du patinage artistique en passant par India MAHDAVI, l'architecte, designer et scénographe « Polyglotte et Polychrome » dont l'art est empreint d'un multiculturalisme qu'elle définit « Comme une abolition des frontières, une définition de la Liberté ».

Toutes livrent leur parole singulière avec force, émotion et sincérité.

Grâce aux témoignages de #DIORSTANDSWITHWOMEN #DIORCHINUP et aux côtés de Charlize THERON, Fondatrice de CTAOP, la Maison Dior s'engage à financer les études universitaires de jeunes sélectionnés pour le programme CTAOP YOUTH LEADERS SCHOLARSHIP destiné à accompagner les « Leaders de Demain », qui se révèlent être principalement des jeunes femmes saluées pour leur implication et leur engagement total dans leur communauté locale.

Pendant 4 ans, l'ensemble des frais de scolarité seront couverts par ces bourses d'études et la formation au Leadership d'une quinzaine d'étudiants sera financée.

Fière des résultats déjà obtenus, Charlize THERON a tenu à nous présenter deux jeunes Sud-Africaines issues de la promotion 2019 ayant bénéficié du soutien de CTAOP YOUTH LEADERS SCHOLARSHIP.

La première, rêve de devenir juge afin de combattre les violences faites aux femmes et aux enfants ; la seconde s'apprête à devenir physiothérapeute et travailler dans un milieu hospitalier afin de faciliter l'accès aux soins de sa communauté. « Chevario SWANEPOEL et Mokwanda MANTSHINTSCHI sont déterminées, passionnées, inspirées et inspirantes. Portées par leurs idéaux, elles sont vibrantes d'engagement, d'émotion et de volonté » dit-elle.

Leurs incroyables personnalités incarnent avec force l'esprit de ce programme éducatif ambitieux, dont la Maison DIOR va soutenir la nouvelle promotion 2021. Très bientôt, ce seront les recrues soutenues par DIOR qui feront aussi parler d'elles, avec tout autant d'engagement, de force et de détermination.