LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Montres & Joaillerie · 16 mars 2021 The Edge de TAG Heuer, une expérience d'écoute et de lecture inédite pour une immersion dans le temps

A la croisée des chemins entre témoignages inspirants et plongées aux confins du possible, la manufacture d'avant-garde TAG Heuer, nous offre deux expériences complémentaires d'écoute et de lecture : The Edge, une immersion dans le temps.

C'est avec une série de podcasts et un magazine en ligne que TAG Heuer se propose d'explorer le dépassement de soi et ses limites fixées par notre raison… mais qui ne demandent qu'à être défiées et repoussées.

Qui mieux placé que cet horloger de légende, dont la maîtrise technique est depuis toujours intimement liée à celle des sports de vitesse et de précision, pour enrichir cette réflexion en voyageant dans le temps et à travers le monde, avec pour fil rouge et maître-mot : la performance.

Depuis 160 ans, TAG Heuer fait preuve d'un pur esprit d'avant-garde en matière d'horlogerie et d'un engagement en faveur de l'innovation avec des technologies révolutionnaires telles que le pignon oscillant pour les chronomètres mécaniques en 1887, le Mikrographe en 1916, le premier mouvement de chronographe à remontage automatique - calibre 11 - en 1969 et la première montre connectée de luxe en 2015. Depuis plus d'un siècle, TAG Heuer n'a de cesse ni d'autre passion que de nous accompagner dans la quête de nos propres limites. Car « s'accomplir, c'est se dépasser ».

'The Edge' est à lire, prenant la forme d'un magazine en ligne, alimenté chaque semaine d'articles, traduits en 4 langues, partageant des rencontres d'exception en passant « 24 heures avec… » des personnalités remarquables, en visitant des villes lors d'un « instant inattendu » ou célébrant « L'Héritage » en revenant sur des moments de performances sportives mythiques à l'aune de la devise de la Maison, inspirée par la fameuse invention du boîtier étanche : « Don't crack under pressure » - « Ne pas craquer sous la pression ». Ce magazine expérientiel est une mine d'or pour tous ceux en quête d'inspiration pour dépasser leurs limites.

'The Edge' est à écouter, également. Ce podcast livre, sur toutes les plateformes d'écoute, une fois par mois, la parole d'hommes et de femmes, athlètes, artistes ou entrepreneurs se confiant sur leur rapport au temps qu'ils défient, aux risques qu'ils encourent et à leur désir de performance et de victoire. Ces entretiens menés par la voix propice à la confession de Teo van den Broeke, directeur de l'édition britannique de GQ, sont autant de sources d'inspiration et procurent à l'auditeur l'énergie nécessaire pour dépasser ses limites.

C'est Patrick Dempsey qui ouvre la première saison de ce podcast car au-delà de l'acteur, c'est au pilote de course automobile que les questions s'adressent : « Comment gérez-vous la pression ? », « Comment améliorez-vous vos performances ? »… Et les réponses de cet homme aux multiples talents sont galvanisantes : « Regardez-vous droit dans les yeux, débarrassez-vous de votre ego et surpassez votre peur » ou bien encore sa réponse emprunte de sagesse à la définition de la Limite : « C'est une subtile balance entre la trouver et la dépasser, c'est de l'auto-préservation ».

Le prochain épisode devrait être tout aussi inspirant avec Kai Lenny, surfeur légendaire. Et, en ces temps d'immobilité subie et d'arrêt-sur-image forcé, le voyage avec TAG Heuer pour pilote nous emmène loin, bien au-delà de nos confins.