LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Montres & Joaillerie · 9 avril 2021 Zenith dévoile des modèles audacieux pour sa collection DEFY à l'occasion du salon Watches and Wonders 2021

Lors du Salon digital Watches and Wonders 2021 du 7 au 13 avril, la Maison horlogère tournée vers le futur s'adresse aux audacieux qui aiment l'alliance de la performance et du design avec la DEFY Extreme, son chronographe tout-terrain précis au 1/100e de seconde. Zenith explore également la haute fréquence à travers les couleurs avec de nouvelles créations lumineuses dans sa collection DEFY.

Zenith atteint de nouveaux sommets de précision avec sa collection DEFY, une collection robuste taillée pour affronter les éléments. La DEFY Extreme avec son chronographe à haute performance est une version ultra puissante du modèle DEFY. Pensée pour les explorateurs de nouveaux horizons et de nouvelles sensations, la DEFY Extreme a une silhouette qui évoque la résistance avec ses lignes nettes et ses arêtes prononcées autour de son boîtier de 45mm de diamètre. De nouveaux éléments protègent les poussoirs et la couronne tandis que la lunette avec sa bague à 12 pans rappelle la lunette facettée de la DEFY A3642 des années 1960. Son cadran amélioré pour faciliter la lisibilité présente une vue parfaite du calibre révolutionnaire du chronographe précis au 1/100e de seconde. La lecture est assurée même dans l'obscurité la plus totale grâce aux aiguilles et index en appliques larges au revêtement photoluminescent signé Super-LumiNova®. Étanche à 200 mètres, la DEFY Extreme s'adapte à son environnement comme le prouvent les trois bracelets qui accompagnent chaque modèle : un bracelet en titane microbillé, poli ou satiné, un bracelet en caoutchouc et enfin un bracelet textile en Velcro®, une grande première dans l'univers de Zenith. 3 portés différents pour une multitude d'usages en fonction des activités pratiquées, des plus quotidiennes aux plus extrêmes.

Disponible en noir, noir et or rose ou bleu, la DEFY Extreme est mise à l'honneur pour le nouveau championnat de véhicules électriques : Extreme E dont Zenith est à la fois partenaire fondateur et chronométreur officiel. Pour Julien Tornare, CEO de Zenith, ce partenariat s'inscrit dans l'initiative Zenith Green lancée il y a deux ans pour un avenir plus responsable : « C'est formidable de participer au lancement de ce qui représentera certainement l'avenir des courses de l'extrême en véhicules tout-terrain, avec les préoccupations environnementales au premier plan. Lors de la conception de la DEFY Extreme, c'est exactement le type d'environnement que nous envisagions pour elle : novateur, hors des sentiers battus et aux limites de l'extrême en matière de performance, où chaque milliseconde compte et où chaque coureur peut laisser son empreinte. »

Pour Watches and Wonders 2021, Zenith présente des interprétations chromatiques de sa ligne DEFY, notamment et surtout à travers la DEFY 21 Spectrum. Cette ligne éblouissante rappelle la gamme de couleurs produites par les différentes longueurs d'onde de la lumière visible avec 5 modèles précieux. Chaque montre Spectrum possède un boîtier en acier de 44mm de diamètre entièrement paré de 288 diamants blancs de taille brillant. La lunette est sertie de 44 pierres précieuses de taille baguette assortie à la couleur du bracelet en caoutchouc et du mouvement : l'édition verte se pare de tsavorites, l'édition orange de saphirs orange, l'édition bleue de saphirs bleus, l'édition violette d'améthystes et l'édition noire de spinelles noires. Chaque édition est limitée à 10 exemplaires.

La DEFY 21 Felipe Pantone porte le nom de son créateur, artiste contemporain reconnu pour son goût des couleurs éclatantes. Cette montre œuvre d'art limitée à 100 exemplaires a été épuisée en 24h. Elle était vendue avec un 2e bracelet irisé arc-en-ciel ainsi qu'un certificat signé de la main de l'artiste. Pour ce modèle, Zenith a appliqué un traitement PVD arc-en-ciel pour la première fois sur des ponts de mouvement et également sur les aiguilles-éclairs. Autre modèle lumineux, la DEFY 21 Ultrablue est hypnotique avec son dégradé de bleu, de l'indigo profond au bleu électrique, en contraste avec les marqueurs blancs et en harmonie avec le boîtier gris. L'aiguille de chronographe à pointe blanche affiche les 100e de seconde et fait un tour complet du cadran en 1 seconde.

Précision, performance, couleurs et audace déterminent les nouvelles créations de Zenith à retrouver lors du salon digital de Wonders and Watches 2021 aux côtés d'autres Maison du Groupe LVMH comme Bvlgari, Chaumet, Hublot, Louis Vuitton et TAG Heuer notamment.