LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Parfums & Cosmétiques · 1 mars 2021 NOSE, le documentaire consacré à François Demachy, Parfumeur-Créateur de Dior

Le « smell good movie » NOSE, réalisé par Arthur de Kersauson et Clément Beauvais, plonge dans les méandres de l'univers mystérieux de la parfumerie avec pour guide François Demachy. Le Parfumeur-Créateur de Dior depuis 2006 a été suivi pendant deux années dans sa recherche de matières premières d'exception en France et dans le monde entier. Une balade cinématographique à la rencontre de celles et ceux qui protègent la beauté, l'artisanat et les savoir-faire ancestraux.

François Demachy crée pour Dior toutes les fragrances de la Maison entre son laboratoire parisien et son atelier de création « Les Fontaines Parfumées » à Grasse où il est né. Artisan passionné et explorateur infatigable, le Parfumeur-Créateur n'a de cesse de parcourir le monde à la recherche de fleurs et de matières premières fabuleuses. Dans son sillage, son intuition créative auréolée d'une part de mystère se dévoile sous le regard attentif des réalisateurs Arthur de Kersauson et Clément Beauvais.

Animé par la philosophie « des fleurs Dior pour les parfums Dior », François Demachy promeut depuis plus de 15 ans des partenariats avec des productrices et producteurs bio de fleurs. En assurant ainsi la récolte des plus belles fleurs pour ses créations olfactives, François Demachy se fait le gardien de l'héritage de Christian Dior qui cultivait des roses et du jasmin dans son domaine de La Colle Noire. La préservation de la filière des plantes à parfums dans la région de Grasse est le point de départ et le gage de qualité des parfums Dior.

NOSE permet de découvrir les femmes qui défendent la dynamique de ce terroir français comme Carole Biancalana, cultivatrice de rose Centifolia que l'on retrouve pour Miss Dior, dans le Domaine de Manon ou encore Armelle Janody à la tête du Clos de Callian. Les rencontres humaines sont au cœur du documentaire qui n'est pas seulement le portrait d'un parfumeur comme le soulignent les réalisateurs, particulièrement impressionnés par les productrices de Grasse : « Elles sont solaires, opiniâtres, courageuses. Leur relation avec François est très touchante, pleine de confiance, d'échange, de solidarité. Toutes ont la passion des fleurs, de la beauté. On sent que François est marqué par cette féminité forte et indépendante, qu'il veut leur rendre hommage, signifier son admiration pour ce qu'elles accomplissent. »

Avec François Demachy comme guide, le film NOSE va à la rencontre de celles et ceux qui protègent la beauté de la nature. Le documentaire s'attache ainsi à montrer que la création d'un parfum est loin d'être une activité solitaire mais plutôt le fruit d'une chaîne humaine, véritable clef du mystère olfactif comme le rappelle le parfumeur lui-même : « Un des grands intérêts de mon travail réside dans cette aventure humaine, dans ces échanges à la fois d'expertise, de compétences mais aussi dans l'amour de la nature qui nous unit. »

La caméra a suivi François Demachy aux quatre coins du monde sur la route de l'Ylang ylang à Madagascar, du Santal au Sri Lanka, en passant par le Jasmin sambac en Inde et les plantations de Patchouli en Indonésie. NOSE est une approche authentique et sensorielle sur les secrets de fabrication des parfums Dior, à travers la célébration de la nature et du temps long de création. Une part indicible, celle de l'inspiration, reste l'énigme de ce film atypique même si pour François Demachy : « C'est avant tout le parfum qui est mystérieux ! On s'échine à vouloir l'expliquer, le décrire, le disséquer mais c'est toujours incomplet. Je crois qu'un sillage, c'est comme l'amour. Ça ne s'explique pas. »