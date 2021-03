LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Vins & Spiritueux · 19 mars 2021 Hennessy présente deux dames-jeannes sur-mesure pour un assemblage unique

La Maison Hennessy lève le voile sur un projet tenu secret depuis plusieurs mois : la création exceptionnelle de deux dames-jeannes personnalisées par des artisans français. Ces contenants préservent un assemblage unique d'eaux-de-vie signé Renaud Fillioux de Gironde, Maître-Assembleur de la Maison de spiritueux. Tradition, héritage, luxe et savoir-faire décrivent ces dames-jeannes à la rareté singulière.

Pour la première fois de son histoire, la Maison Hennessy propose d'acquérir deux dames-jeannes exclusives. Ces bonbonnes traditionnelles qui conservent les plus précieuses et anciennes eaux-de-vie revêtent ici un costume luxueux et personnalisé. L'habit d'osier blond tressé est orné d'un cuir cousu par des artisans français. Les heureux acquéreurs de ces deux dames-jeannes pourront choisir la couleur du cuir ainsi que la gravure d'initiales dans un esprit de personnalisation jusque dans les moindres détails. Pensées pour une édition rare, elles ne seront jamais reproduites en d'autres exemplaires.

Ce duo d'objets d'art inédits accueillera un assemblage unique créé par Renaud Fillioux de Gironde, 8e de la génération des Maîtres-Assembleurs Fillioux de la Maison. Depuis plus de 250 ans, Hennessy préserve ses eaux-de-vie et ses secrets. De génération en génération, les Maîtres-Assembleurs se transmettent cet héritage envié dans le monde. Renaud Fillioux de Gironde a puisé dans l'histoire et les caves de la Maison pour une création originale et raffinée. Cet assemblage est composé d'eaux-de-vie méticuleusement sélectionnées parmi les plus rares, les plus fines et les plus équilibrées. L'assemblage final tamisé non filtré permet de ne pas dénaturer les eaux-de-vie, de préserver leur élégance et de garantir leur subtilité.

Ces dames-jeannes sur-mesure, contenant chacune 10 litres de cette nouvelle création signée par le talent du Maître-Assembleur, incarnent les valeurs de la Maison Hennessy. La préservation de l'héritage, la rareté liée au temps de maturation et le soin accordé au savoir-faire sont entremêlés, comme les branches d'osier tressées.