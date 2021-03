LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Vins & Spiritueux · 19 mars 2021 Hennessy présente ses dames-jeannes sur-mesure pour un assemblage unique

La Maison Hennessy lève le voile sur un projet mûri depuis plusieurs mois : la création remarquable de dames-jeannes personnalisées par des artisans français. Préservé, au cœur de ces dames-jeannes, un assemblage unique d'eaux-de-vie, signé Renaud Fillioux de Gironde, Maître-Assembleur de la Maison. Tradition, héritage et savoir-faire décrivent ces dames-jeannes à la rareté singulière.

Pour la première fois de son histoire, la Maison Hennessy dévoile ses dames-jeannes exclusives. Ces bonbonnes traditionnelles qui recueillent habituellement les eaux-de-vie ayant atteint leur apogée et les protègent du passage du temps, revêtent ici un habit d'osier blond tressé par des vanniers aux gestes ancestraux, et réhaussé de pièces de cuir cousues par des artisans français. Les futurs propriétaires de ces dames-jeannes pourront y associer leurs propres signes de reconnaissance, choix de la couleur du cuir et initiales apposées. Pensées pour une édition rare, elles ne seront jamais reproduites.

Ces objets d'art inédits accueilleront un assemblage unique créé par Renaud Fillioux de Gironde, 8e génération des Maîtres-Assembleurs Fillioux de la Maison. Depuis plus de 250 ans, Hennessy préserve son savoir-faire et ses eaux-de-vie. De génération en génération, les Maîtres-Assembleurs se transmettent cet héritage. Renaud Fillioux de Gironde a puisé dans l'histoire et les chais de la Maison pour composer un assemblage unique d'eaux-de-vie méticuleusement sélectionnées parmi les plus rares, les plus fines et les plus équilibrées. Cet assemblage met en valeur les eaux-de-vie, souligne leur élégance et préserve leur subtilité.

Ces créations sur-mesure, à l'assemblage signé par le talent du Maître-Assembleur, perpétuent la transmission de savoir-faire singuliers, entremêlés comme l'osier de ces dames-jeannes.