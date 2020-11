LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : perd Ian Rogers, doit retoucher son équipe chargée du numérique

PARIS (Reuters) - Le groupe LVMH va devoir retoucher l'équipe chargée de sa stratégie numérique après le départ de Ian Rogers, débauché en 2015 de chez Apple.

Le directeur du numérique du numéro un mondial du secteur du luxe a annoncé lundi sur Twitter qu'il rejoignait la start-up française Ledger, spécialisée dans le domaine des cryptomonnaies.

"Je suis extrêmement fier ce que nous avons accompli chez LVMH ces cinq dernières années", écrit-il. "Nous avons révolutionné des mots qui faisaient le buzz comme 'numérique', 'données', 'réseaux sociaux' ou 'omnicanal' en applications pratiques focalisées sur l'avenir du secteur."

Selon une note interne vue par l'agence Reuters, LVMH devrait nommer Michael David, directeur chargé du commerce en ligne de la marque Vuitton, au poste nouvellement créé de directeur "omnicanal" du groupe, chargé tant des ventes en boutiques que sur des plateformes numériques.

Chris de Lapuente devient pour sa part PDG de la branche Distribution sélective. En plus de Sephora et du Bon Marché, notamment, déjà dans son portefeuille, il va prendre la direction de 24S, une plateforme de vente en ligne créée sous l'impulsion de Ian Rogers qui propose une sélection de différentes marques de mode et de beauté.

Les grandes maisons du luxe, un temps réticentes à l'idée d'un passage au numérique par crainte de perdre de leur aura, ont passé la vitesse supérieure pour tenter de rattraper leur retard. La pandémie due au coronavirus, avec les confinements qui ont contraint les "boutiques physiques" à fermer, a accéléré la tendance.

(Sarah White; version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Philippe Lefief)