LVMH : Ruinart, le champagne préféré des Français sur internet

Plébiscité par les français, Ruinart est en tête des marques de champagne les plus recherchées par les internautes français sur Google. Avec une moyenne de 41 040 recherches par mois en 2020, la plus ancienne Maison de Champagne totalise près de deux fois plus de recherches que la deuxième marque citée, selon une étude publiée en décembre 2020 par SEMrush, spécialiste du marketing digital.



Après 2 ans de recherche et développement, la Maison Ruinart a dévoilé durant l'été 2020 l'étui seconde peau, une innovation disruptive cristallisant son engagement durable. Eco-conçue, cette enveloppe qui évoque les Crayères, caves historiques de la Maison à Reims, est 100 % papier, 100 % recyclable, 9 fois plus légère que la précédente génération de coffrets et marque une réduction de 60 % de l'empreinte carbone de l'emballage selon la méthode BEE de l'ADEME.



Salué par la presse et les consommateurs, il a déjà remporté 8 prix en Europe récompensant à la fois son design, ses innovations techniques et ses résultats en matière environnementale. En revanche, certains cavistes soulignent qu'avec cet étui, l'emballage en papier cadeau de la bouteille est moins aisé qu'avec le traditionnel coffret.