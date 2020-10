LVMH : Société Générale reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Société Générale a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 473 euros sur LVMH après l'accord conclu avec Tiffany. Le groupe français paiera 131,5 dollars par action Tiffany, soit un prix 2,6% inférieur au prix précédent de 135 dollars. Ce rabais de 3,5 dollars par titre permet à LVMH d'économiser 425 millions de dollars. Le deal se monte à 15,96 milliards de dollars avec 435,5 millions de dollars à ajouter. Au final, le montant de l'opération atteint 16,395 milliards de dollars, ou 13,9 milliards d'euros.Ce coût est inférieur à celui annoncé au moment du premier deal : 15,1 milliards d'euros. Il a en effet été fixé sur la base d'un prix de l'action plus bas et avec un dollar plus faible.Ce nouvel accord confirme la capacité de Bernard Arnault a défendre les intérêts de son groupe et éloigne la perspective d'une prochaine opération de M&A, souligne le broker. Ce dernier projet de relance de Tiffany est séduisant. Avec la marque new-yorkaise, la branche joaillerie du numéro un mondial du luxe représente désormais 90% de celle de Richemont, contre 40% auparavant.Selon le courtier, le challenge est séduisant, mais peut être aussi risqué. LVMH entend réussir là où les managers du groupe américain ont échoué.