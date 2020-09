LVMH : a déposé ses conclusions à la Cour de Delaware

29/09/2020 | 08:35

LVMH a déposé hier soir ses conclusions auprès de la Cour de Justice du Delaware dans le cadre du contentieux l'opposant à Tiffany.



Le groupe indique dans ses conclusions que l'accord signé en novembre 2019 contient une clause autorisant les parties à renoncer à la réalisation de l'opération en cas de survenance d'une situation significativement défavorable, pour autant que l'évènement invoqué au titre de cette clause n'ait pas été explicitement exclu par les parties.



' En l'espèce, l'absence de la mention d'une exclusion de la pandémie dans la définition de l'événement significativement défavorable dans l'accord conclu avec Tiffany est indiscutable ' indique le groupe.



' La pandémie - dont les effets pour Tiffany sont catastrophiques et durables - constitue indéniablement une situation significativement défavorable (MAE). Cette clause suffit à empêcher la réalisation de l'opération '.



LVMH estime que Tiffany n'a été ni administré, ni géré selon le cours normal des affaires. ' A cet égard, le paiement par Tiffany du dividende le plus élevé possible au moment où l'entreprise voyait ses liquidités fondre et subissait des pertes est très révélateur '.



Le groupe indique également que la lettre signée du Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères en France rend impossible la réalisation de l'acquisition de Tiffany avant la date limite fixée dans le contrat.



Enfin, LVMH confirme avoir rempli toutes ses obligations au titre du contrat et démontre, preuve à l'appui, avoir fournir ses meilleurs efforts (Reasonable best efforts) pour obtenir toutes les autorisations réglementaires nécessaires.



