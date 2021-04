LVMH a retrouvé la croissance au T1 avec un bond de 32% de son chiffre d'affaires

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le numéro un mondial du luxe LVMH a vu ses ventes progresser de 32% au premier trimestre 2021, qui a marqué le retour à la croissance de l'activité après plusieurs trimestres en baisse au cours d'une année 2020 fortement perturbée par la pandémie mondiale.

Le groupe aux 75 "maisons" de luxe a publié mardi soir un chiffre d'affaires de 13,9 milliards d'euros pour les trois premiers mois de l'année, en hausse 32% en données publiées et de 30% à taux de change et périmètre constants.

Selon le consensus établi par FactSet, les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 12,67 milliards d'euros, après 10,6 milliards d'euros au premier trimestre 2020.

La division Mode et Maroquinerie, qui représente près de 60% des bénéfices du groupe, a vu ses ventes bondir de 52% en organique, à 6,73 milliards d'euros.

La croissance organique de la division Vins et Spiritueux s'est établie à 36%, grâce à une augmentation de 22% des volumes de champagne et de 28% de ceux de Cognac par rapport à la même période de 2020. Le chiffre d'affaires de cette division a atteint 1,51 milliard d'euros.

La branche Parfums et Cosmétiques a vu ses ventes augmenter de 18% en organique, à 1,55 milliard d'euros, tandis que le chiffre d'affaires de l'activité Montres et joaillerie a enregistré au premier trimestre 2021 une croissance organique de 35%, à 1,88 milliard d'euros. Sa hausse s'est élevée à 138% à données publiées, du fait de l'intégration pour la première fois de la maison iconique de joaillerie Tiffany & Co.

Dans la Distribution sélective, les ventes ont reculé de 5% à devises et périmètres comparables au premier trimestre 2021 par rapport au premier trimestre 2020 et de 30% par rapport à celui de 2019, l'activité étant restée perturbée par les mesures de restriction liées à la pandémie.

"Dans un contexte qui reste encore perturbé, LVMH dispose des meilleurs atouts pour s'appuyer en 2021 sur la reprise espérée et retrouver une dynamique de croissance pour l'ensemble de ses métiers", a commenté LVMH dans un communiqué.

