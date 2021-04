LVMH commence l'année en dépassant ses ventes d'avant pandémie

Paris (awp/afp) - Le numéro un du luxe LVMH, groupe aux 75 maisons dont Louis Vuitton, Dior et Dom Pérignon, a commencé l'année sur les chapeaux de roues avec des ventes excédant au premier trimestre celles de 2019, avant la pandémie.

LVMH a annoncé mardi avoir enregistré 14 milliards d'euros de ventes au premier trimestre, soit une croissance de 32% par rapport au premier trimestre 2020, qui avait été amputé par le début de la pandémie. Cette performance est supérieure aux attentes des marchés, qui tablaient respectivement sur 12,7 et 12,5 milliards d'euros, selon les consensus Factset et Bloomberg.

Mais surtout, elle dépasse la performance du premier trimestre de 2019 qui était de 12,5 milliards (+8% en organique).

Le groupe qui avait déjà limité la baisse de ses ventes et de sa rentabilité sur son exercice 2020 grâce à une forte reprise en Asie connaît une croissance dans toutes ses groupes d'activités excepté la distribution sélective qui, pour cause de fermeture de magasins en Europe et l'absence de voyages internationaux, voit ses ventes reculer de 5% en organique par rapport à 2020 et de 30% par rapport à 2019.

Le groupe est toujours tiré par les performances de sa division-phare Mode et Maroquinerie qui réalise une croissance organique de 52% par rapport à 2020 et 37% par rapport à 2019.

L'Europe en recul

Si le groupe ne détaille pas les performances financières de ses marques, il précise que Louis Vuitton continue d'accomplir "une performance remarquable", que Christian Dior "réalise un excellent début d'année", que Céline "rencontre un grand succès" et que Marc Jacobs enregistre "une très bonne performance", selon LVMH.

Le début d'année de LVMH a également été marquée par le rachat, après plusieurs épisodes juridiques, du joaillier américain Tiffany pour quelque 13 milliards d'euros.

La section Montre et joaillerie réalise pour ce premier trimestre 2021 1,883 milliards de ventes, soit... +138% par rapport à 2020, en incluant le nouveau périmètre avec Tiffany.

"La joaillerie a fait bien mieux que les montres", a expliqué lors d'une conférence téléphonique Jean-Jacques Guiony, directeur financier du groupe.

Dans l'activité Vins et spiritueux, dont la croissance est de 36% des ventes par rapport à 2020 (17% par rapport à 2019), le Champagne tire son épingle du jeu avec une hausse de 22%, et de bonnes performances en Europe et aux Etats-Unis.

Dans les Parfums et Cosmétiques, la croissance organique des ventes s'établit à 18% par rapport à la même période de 2020.

Géographiquement, le groupe bénéficie d'une reprise très forte en Asie (+86% par rapport à 2020) et dans une moindre mesure aux Etats-Unis.

Mais l'Europe a chuté, de 9% par rapport à 2020 et 18% par rapport à 2019.

"Dans un contexte qui reste encore perturbé, LVMH dispose des meilleurs atouts pour s'appuyer en 2021 sur la reprise espérée et retrouver une dynamique de croissance pour l'ensemble de ses métiers", conclut le groupe dans son communiqué.

afp/rp