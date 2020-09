LVMH : contre-attaque judiciaire à l'égard de Tiffany

10/09/2020 | 14:12

LVMH fait part de son intention de 'se défendre vigoureusement' contre l'action en justice déposée par Tiffany aux Etats-Unis, la jugeant 'totalement infondée', 'manifestement préparée de longue date' et 'communiquée d'une manière trompeuse pour les actionnaires'.



Soulignant que Tiffany l'accuse de ne pas avoir agi avec diligence pour l'obtention des autorisations administratives relatives aux règles anti-trust, LVMH considère que cette accusation 'n'a aucune substance et le démontrera devant le tribunal civil du Delaware'.



Par ailleurs, ayant constaté que 'les résultats (de Tiffany) au premier semestre et ses perspectives pour l'année 2020 sont mauvais', LVMH sera 'amené à mettre en cause la gestion de la crise par le management de Tiffany et son conseil d'administration'.



