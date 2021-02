LVMH : des projets d'expansion pour Sephora aux Etats-Unis

Sephora, l'enseigne de parfums et de cosmétiques de LVMH, a annoncé jeudi soir prévoir l'ouverture de plus de 260 boutiques aux Etats-Unis cette année, dont 200 points de vente situées au sein des grands magasins Kohl's.



Après une année 2020 marquée par la croissance du commerce électronique, Sephora dit vouloir manifester, avec ces nouvelles ouvertures, sa 'confiance' dans le future des magasins physiques.



La chaîne précise qu'il s'agit de son plus projet d'expansion le plus significatif depuis son arrivée sur le marché américain, il y a 21 ans.



Sephora indique que ses boutiques en propre ouvriront dans des régions comme le Pacifique Nord-Ouest (près de Seattle) ainsi que dans des Etats comme la Floride et le Texas, où l'enseigne prévoit notamment de s'installer à Dallas, Austin et Houston.



Le partenariat avec Kohl's privilégiera de son côté des zones métropolitaines comme Los Angeles, New York et Chicago, mais aussi le Midwest avec des projets à Minneapolis, dans l'Ohio et au Wisconsin.



