LVMH : la date du rapprochement avec Tiffany est repoussée

25/08/2020 | 14:20

Tiffany a annoncé mardi un report de la date de son accord de rapprochement avec le géant français LVMH, les deux groupes attendant encore le feu vert de plusieurs autorités de la concurrence.



Le joaillier américain dit désormais s'attendre à ce que la transaction soit finalisée le 24 novembre, alors que les deux groupes prévoyaient jusqu'ici de sceller leur union le 24 août, c'est-à-dire en date d'hier.



'Il semble que ce soit Tiffany qui a demandé ce report jusqu'à une nouvelle date butoir fixée dans trois mois (...) pour des raisons qui n'ont pas été dévoilées', commentent les équipes d'Invest Securities.



Du côté de Kiplink Finance, on explique que l'opération de 16,2 milliards d'euros a été contrariée par l'arrivée de l'épidémie de Covid-19.



Dans un avis financier transmis à la SEC, l'autorité boursière américaine, Tiffany se contente de rappeler que le projet de rapprochement reste toujours conditionné à l'obtention de l'autorisation des autorités de la concurrence en Europe, au Japon, au Mexique et à Taiwan.



En avant-Bourse à Wall Street, l'action Tiffany perdait plus de 4% tandis qu'à la Bourse de Paris, le titre LVMH progressait de 1,2%.



