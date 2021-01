LVMH : les ventes ont reculé de 17% en 2020

En 2020, LVMH a vu ses ventes baisser de 17% par rapport à l'année précédente, à 44,65 milliards d'euros, ou de 16% à périmètre et devises comparables.



Le résultat net part du groupe s'élève quant à lui à 4,7 milliards d'euros, en recul de 34% d'une année à l'autre.



Sur l'ensemble de l'exercice, les ventes dans la Mode & Maroquinerie ont le mieux résisté (-3% en organique), tandis que les ventes des autres secteurs reculent de manière plus nette: -14% pour les Vins & Spiritueux, -22% pour les Parfums & Cosmétiques, -23% pour les Montres & Joaillerie et enfin -30% pour la distribution sélective.



Au 4e trimestre, les ventes en Mode & Maroquinerie enregistrent d'ailleurs une percée (+18%) quand les autres secteurs sont toujours en baisse.



'Dans un contexte qui reste incertain, même si l'espoir de la vaccination nous laisse entrevoir la fin de la pandémie, nous sommes convaincus que LVMH est en excellente position pour s'appuyer en 2021 sur la reprise que le monde espère et renforcer encore son avance sur le marché mondial du luxe', commente Bernard Arnault, Président-Directeur Général de LVMH.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.