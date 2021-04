LVMH : Goldman Sachs relève son objectif de cours

Goldman Sachs a relevé son objectif de cours sur LVMH de 630 à 660 euros et confirmé sa recommandation d'Achat. Le broker a salué une accélération nettement supérieure aux attentes des ventes du groupe au premier trimestre. La performance de la branche Mode et Maroquinerie a été particulièrement impressionnante, surtout dans le contexte des fermetures de magasins et des mesures de distanciation sociale au cours de la période. La branche Vins et Spiritueux a également tiré son épingle du jeu grâce à un vaste mouvement de restockage.