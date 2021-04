LVMH : JPMorgan relève son objectif de cours

JPMorgan a relevé son objectif de cours sur LVMH de 625 à 685 euros tout en confirmant sa recommandation Surpondérer. Le groupe a publié un chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 très solide, 9% au-dessus de ses attentes, souligne le broker. Cette performance a été soutenue par la branche Mode et Maroquinerie, dont les ventes ont bondi de 52% en organique, et par la branche Vins et Spiritueux (+36%). Une nouvelle fois souligne l'analyse, LVMH a réalisé une surperformance absolue par rapport au secteur.