LVMH : UBS relève son objectif de cours

UBS a relevé son objectif de cours sur LVMH de 623 à 640 euros tout en réitérant sa recommandation d'Achat. Le numéro un mondial du luxe ouvre la saison des résultats du secteur le 13 avril prochain, fixant ainsi les attentes du marché sur ses concurrents. Malgré le récent retour des confinements en Europe, le broker s'attend à ce que les solides tendances observées au cours des premiers mois de 2021 se poursuivent. Le groupe peut compter au premier trimestre sur une base de comparaison très favorable, notamment en Chine avec un bon Nouvel An.



LVMH reste l'une de ses valeurs préférées de l'analyste en raison de la capacité de sa branche Mode & Maroquinerie à gagner des parts de marché et aux options que lui offre un bilan très solide. Le titre permet de plus de jouer la reprise cyclique post-pandémie avec ses branches les plus impactées par la crise, soit la distribution sélective et les parfums et cosmétiques.