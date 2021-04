LVMH : commence bien l'année 2021

Le leader mondial des produits de luxe, LVMH a fait état d'une croissance organique des ventes de 30% au cours du premier trimestre 2021, par rapport à la même période l'an dernier. Les ventes ont en effet atteint les 13,96 milliards d'euros et repartent ainsi à la hausse après plusieurs trimestres de repli au cours d’une année 2020 fortement perturbée par la pandémie mondiale. Toutes les activités contribuent à la bonne performance du groupe, à l’exception de la Distribution sélective toujours pénalisée par la limitation des voyages internationaux.



L'activité Vin & Spiritueux a progressé de 36% en organique à 1,51 milliard d'euros, alors que la Mode & Maroquinerie a bondi de 52% à 6,738 milliards, un niveau de ventes record. Montres & Joailleries a pour sa part grimpé de 35% à 1,883 milliard d'euros, ou +138% en données publiées grâce à l'intégration pour la première fois de Tiffany & Co.



En revanche, dans la Distribution sélective, les ventes sont en recul de 5 % à devises et périmètres comparables au premier trimestre 2021 par rapport au premier trimestre 2020, et ressortent à 2,337 milliards d'euros.



D'un point de vue géographique, les Etats-Unis et l'Asie sont en forte croissance tandis que l'Europe reste en recul sous l'effet des fermetures de boutiques dans plusieurs pays et de l'arrêt du tourisme.



Le groupe LVMH a enfin déclaré qu'il maintiendra "une stratégie centrée sur le développement de ses marques, porté par une politique soutenue d'innovation et d'investissement ainsi que par une exigence permanente de qualité des produits et de leur distribution".