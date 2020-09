LVMH : ne serait pas en mesure de réaliser le rachat Tiffany

09/09/2020 | 12:32

Le Conseil d'administration de LVMH s'est réuni pour étudier la situation de l'investissement sur Tiffany & Co au regard de récents développements.



Une succession d'évènements est de nature à fragiliser l'opération d'acquisition de la société Tiffany & Co indique LVMH.



' Le Conseil a ainsi pris connaissance d'une lettre du Ministre de l'Europe et des Affaires Etrangères qui, en réaction à la menace de taxes sur les produits français formulée par les Etats-Unis, demande au groupe LVMH de différer l'acquisition de Tiffany au-delà du 6 janvier 2021 ' précise le groupe dans un communiqué.



Le Conseil a également pris note de la demande de Tiffany de repousser le délai limite de réalisation de l'accord du 24 novembre 2020 au 31 décembre 2020.



' Compte tenu de ces éléments, et connaissance prise des premières analyses juridiques menées par les conseils et les équipes de LVMH, le Conseil d'administration a décidé de s'en tenir aux termes du Agreement and Plan of Merger conclu en novembre 2019 qui prévoit une date limite pour le closing de l'opération au plus tard le 24 novembre 2020 et acté, qu'en l'état, le Groupe LVMH ne serait donc pas en mesure de réaliser l'opération d'acquisition de la société Tiffany & Co ' rajoute la direction de LVMH.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.