LVMH (-3,62% à 498,30 euros)







Le groupe de luxe a alterné hausses et baisses cette semaine et termine sur un repli hebdomadaire de 2,58%. Pourtant, le numéro un mondial du luxe a dévoilé mardi soir des résultats annuels supérieurs aux attentes grâce à un dernier trimestre plus robuste que prévu malgré la pandémie.