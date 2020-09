LVMH : rien ne va plus avec Tiffany

LVMH ne rachètera probablement pas Tiffany. Le groupe français a annoncé dans un communiqué diffusé à la mi-journée qu'il s'en tenait aux termes de l'accord initial datant de novembre 2019, selon lequel la finalisation de la transaction devait avoir lieu d'ici au 24 novembre 2020. Or Tiffany a demandé un décalage au 31 décembre, tandis qu'un courrier du Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères demande à LVMH de différer son acquisition au-delà du 6 janvier 2021, pour tenir compte de la menace de nouvelles taxes douanières américaines. "En l’état, le Groupe LVMH ne serait donc pas en mesure de réaliser l’opération d’acquisition de la société Tiffany & Co", mentionne le communiqué.

En parallèle, le Financial Times annonce que Tiffany a prévu de poursuivre LVMH en justice, alléguant que le groupe français a délibérément fait trainer l'acquisition pour en renégocier les termes à son profit. A ces annonces, LVMH est repassé dans le rouge tandis que l'action Tiffany chutait de 17% hors séance à Wall Street.

Le parcours du titre LVMH depuis 5 ans